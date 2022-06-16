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نصائح للعناية بالبشرة حول العين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 02:03 مساء
نصائح للعناية بالبشرة حول العين
ينشط نبات «الشزندرة» الخلايا ويحفز سريان الدم (الإنترنت)
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ذكرت مؤسسة «عين» الألمانية أن البشرة حول العين نحيفة وحساسة جدًا، وتحتاج إلى عناية خاصة.

وأوضحت المؤسسة أنه يجب استخدام كريمات عناية مخصصة للعيون، لا كريمات الوجه، مشيرة إلى أنها تحتوي على مواد فعالة ترطب البشرة حول العين وتمنحها مظهًرا مشرقًا ومفعمًا بالحيوية، وفقا لموقع «24».

وأضافت المؤسسة أن حمض الهيالورونيك يرطب البشرة حول العين ويخلصها من التجاعيد. ويعمل الكافيين على تحفيز الدورة الدموية الدقيقة للبشرة، ما يسهم في تقليل الانتفاخات والحد من الأكياس الدمعية تحت العينين.

وينشط نبات «الشزندرة» الخلايا ويحفز سريان الدم، ما يسهم في القضاء على الهالات السوداء تحت العينين ويمنحهما مظهرًا أكثر إشراقًا.

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