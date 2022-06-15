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نصائح لشعر رطب وصحي خلال الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 12:03 مساء
نصائح لشعر رطب وصحي خلال الصيف
نصائح للحفاظ على صحة ورطوبة جمال شعرك طوال فصل الصيف دون مشاكل
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مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة يواجه الأغلبية العظمى جفافا في الشعر ويبدأ البحث عن طرق للعناية بالشعر في الصيف لذلك نقدم إليك روتين العناية بالشعر في الصيف حتى لا يجف ويتقصف تعرفي عليه معنا وفقا لموقع «جمالك».

- تناولي كميات كبيرة من الماء.
- تجنبي المياه الغازية والإفراط في القهوة والشاي لأن تناولهم بكثرة يسبب ضعفا في العناصر الغذائية للجسم وبالتالي ضعف الشعر.
- أكثري من تناول الخضروات والفواكة لأنها مفيدة جدا لصحة شعرك ولمعانه.
- اهتمي بنظافة شعرك وترتطيبه بشكل دائم واستعملي الزيوت الطبيعية وحمامات الكريم الطبيعية لترطيب شعرك وتغذيته.
- تدليك فروة الرأس مرتين في اليوم فى حركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية.
- ابتعدي عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة لأنها تؤثر على الشعر ونضارته.
- احرصي على قص أطراف الشعر كل 3 إلى 6 أشهر لأن الأطراف الطويلة تؤدي إلى تقصف الشعر وتساقطه.
- عدم تسريح الشعر وهو مبلل بالماء لأنه يكون في أضعف حالاته، انتظرى حتى يجف بنسبة 80% قبل استخدام الفرشاة.
- استخدمي مرطبا جيدا للشعر بعد غسله.
- استخدمي فرشاة شعر مصنوعة من الخشب لأن الفرشاة البلاستيك تؤدي إلى توليد مجالات كهربائية تؤدي إلى تقصف الشعر.
- لا تغيري لون شعرك على فترات متقاربة، كل 5 أو 6 أشهر أفضل لأن الصبغة الكميائية تضعف الشعر وتؤدي إلى تقصفه.
- ابتعدي تماما عن السهر والقلق النفسي وقلة النوم واهتمي بصحتك لأن حالة الشعر هي انعاكس لحالة لجسم كله.
- عدم استخدام مجفف الشعر إلا للضرورة.
- غسيل الشعر في الصيف يوم بعد يوم.
- ابتعدي عن كل كريمات فرد الشعر والبروتين والكرياتين وكل هذه المسميات.
- التقليل من استخدام الصبغة وخاصة صغار السن.
- عدم ربط الشعر بشكل مشدود وتركه مفرودا لفترات طويلة في اليوم حتى يتنفس جيدا.
- حماية شعرك عند نزول البحر أو حمام السباحة.
- قبل نزول البحر أو حمام السباحة بللي شعرك بالماء الطبيعي ثم غطي شعرك بزبدة الشيا أو زيت السمسم.
- عند العودة إلى منزلك اغسلي شعرك بشامبو مناسب لإزالة الزيت أو الزبدة وكل الأتربة المتراكمة على شعرك.
 

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