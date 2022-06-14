الخميرة والعسل لمحاربة التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى السيدات دائما للحصول على بشرة نضرة مشدودة دون تجاعيد، لذلك نقدم إليكِ قناع الخميرة والعسل لمحاربة التجاعيد وشد البشرة وترطيبها.

تعرفي على مكونات وطريقة تطبيق قناع الخميرة والعسل، حسب «حياتك».

المكونات وطريقة التطبيق:

اخلطي 4 ملاعق من الخميرة، ثم أضيفي ملعقتين من بذور القمح وملعقة كبيرة من العسل، ومعلقة من زيت اللوز اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.

عندما يتماسك الخليط، ضعيه في علبة ذات غطاء محكم، يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة طبقي هذا الخليط كل ليلة على مناطق الجسم التي هي بحاجة للعلاج، دعيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.