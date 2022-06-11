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كل ما تحتاج معرفته عن الـ«كيتو دايت»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 01:36 مساء
كل ما تحتاج معرفته عن الـ«كيتو دايت»
الكيتو هو نظام يعتمد على تناول الدهون مقابل التقليل من تناول الكربوهيدرات
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لاقى نظام الكيتون الغذائي (ketogenic diet) أو كما يسمى اختصارًا «الكيتو» رواجًا كبيرًا منذ ظهوره كحمية غذائية لإنقاص الوزن وللتقليل من بعض الأمراض، وهو من أكثر الأشياء التي يُسأل عنها أخصائيو التغذية هذه الأيام.
لذلك نقدم لكم كل ما تودون معرفته عن هذا النظام، وكيف يعمل وفقًا لأخصائي التغذية العلاجية المصري الدكتور محمد راضي.

ماذا يعني كيتودايت
الكيتو هو نظام يعتمد على تناول الدهون مقابل التقليل من تناول الكربوهيدرات، حيث أن تخفيض تناول الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون سوف يساعد بصورة أكبر في عملية الحرق.

ويشرح الدكتور راضي «تدور فكرة هذه الحمية حول تقليل الكربوهيدرات بنسبة كبيرة، بحيث تقل عن 50 غرامًا في اليوم، وبعد مرور أيام قليلة على اتباع هذا النظام لن يجد الجسم الوقود الذي يحتاجه من كمية السكر في الدم التي توفرها الكربوهيدرات عادة».
وبالتالي يبدأ الجسم في الاستعانة بالدهون والبروتين للحصول على الطاقة التي يحتاجها، فيحرق كمًا أكبر من الدهون المخزنة، وهكذا يفقد الجسم نسبة كبيرة من الدهون.

ولكن لا يُنصح أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي باتباع هذا الرجيم إلا تحت إشراف طبي ولفترات وجيزة حتى لا يؤثر على الصحة بشكل سلبي.

الأطعمة الواجب توافرها به
يجب أن يوفر نظام كيتو الغذائي مجموعة متنوعة من الأطعمة عالية الجودة لتحقيق أقصى قدر من التغذية، بما في ذلك الدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات. سيؤدي ذلك إلى زيادة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، ومن الأطعمة المسموح بها:
اللحوم: لحم البقر والدجاج ولحم الضأن (ويفضل تلك التي تتغذى على العشب والمراعي الطبيعية).
البيض: خاصة الغني بالأوميغا 3.
الأسماك: سمك السلمون والتونة والسردين والماكريل والجمبري.
المكسرات والبذور: اللوز والمكاديميا والجوز وبذور الشيا وبذور اليقطين.
منتجات الألبان كاملة الدسم: الزبدة والجبن والقشدة واللبن الزبادي.
الزيوت الصحية: زيت الزيتون البكر الممتاز، زيت جوز الهند، زيت الأفوكادو.
الخضروات منخفضة الكربوهيدرات: الخضروات الورقية والبروكلي والهليون والقرنبيط والطماطم والبصل.
الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات: الأفوكادووالتوت والعليق والفراولة والزيتون.
السوائل المعوضة للصوديوم: مرق العظام أواثنين من مكعبات المرقة.
في المقابل يمنع النظام تناول الأرز، المعكرونة، القمح، الذرة، البطاطا، السكريات مثل الحلوى، المشروبات الغازية، العصائر غير الطبيعية، الفواكه بجميع أشكالها بما فيها المجففة والمعلبة، الآيس كريم، وغيرها.
ويضيف الدكتور محمد راضي انه لا يوجد حساب معين أوكمية للطعام الذي يُنصح بتناوله خلال نظام الكيتو، فإن شعر بالجوع، يأكل ما يشتهي من الأصناف المذكورة سابقًا، ويتجنب الممنوعات.

ويفضل تقسيم الأطعمة على ثلاث وجبات، بحيث تتنوع كل وجبة وتحتوي على العناصر الغذائية المسموح بها.
ومع هذا النظام يجب شرب 8 أكواب ماء يوميًا، ويمكن أيضًا شرب الشاي والقهوة ولكن دون إضافة السكر لهما.
تعد الاستدامة عاملاً أكثر أهمية من نتائج فقدان الوزن على المدى القصير. على الرغم من أنه يأتي مع بعض عوامل الخطر لأولئك الذين قد يكونون حساسين للدهون، فإن نظام الكيتو هو الخيار المفضل للعديد من الذين يشعرون أنه يقدم أسلوبًا أكثر سهولة في تناول الطعام.

أضرار نظام الكيتو
ويقول دكتور راضي إنه مثله مثل أي نظام غذائي متبع له أضرار أحيانًا وعلى من يتبع أخذ الحيطة وإجراء التحاليل والكشوفات الدورية بصفة مستمرة، ومن بعض أضراره:
الشعور بالإرهاق
وتحديدًا في الفترة الأولى من اتباع النظام، لأن الجسم يحاول التأقلم على مصدر الطاقة البديل، حيث يعتمد على الدهون بدلًا من الكربوهيدرات، ولذلك يُنصح بكثرة شرب الماء للتغلب على الشعور بالتعب.
الجوع سريعًا
وذلك بسبب الامتناع عن الأطعمة التي تحتوي على الألياف والقادرة على سد الجوع والشعور بالشبع لفترة أطول. لذلك يُنصح بتناول الخضروات الورقية المسموحة في النظام لكبح الشهية أطول فترة ممكنة.
مشاكل صحية أخرى
يزيد الإكثار من تناول الدهون من فرص الإصابة بأمراض القلب. ولتفادي هذا الأمر يجب تحقيق التوازن بين الأطعمة المسموحة والتي نتناولها على مدار اليوم، بحيث لا تزداد نسبة الدهون على البروتينات أوالمواد الغذائية الأخرى في الوجبات الثلاثة.

اخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي
اخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي
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