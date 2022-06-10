معجون الأسنان للتخلص من اصفرار أظافرك

القاهرة - بوابة الوسط

اصفرار الأظافر من المشكلات التي تعاني منها كثير من الفتيات وهو في الغالب يعود إلى نقص الفيتامينات أو كثرة استخدام طلاء الأظافر وخاصة الداكنة منها.

فيما يحتوي معجون الأسنان على مواد مبيضة، لذا سيساعدك كثيرا على التخلص من اصفرار أظافرك.

اختاري أي نوع من معاجين الأسنان التي تحتوي على مواد مبيضة والتي تتضمن بيروكسيد الهيدروجين، وفق «فستاني».