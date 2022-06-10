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معجون الأسنان للتخلص من اصفرار أظافرك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 02:17 مساء
معجون الأسنان للتخلص من اصفرار أظافرك
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اصفرار الأظافر من المشكلات التي تعاني منها كثير من الفتيات وهو في الغالب يعود إلى نقص الفيتامينات أو كثرة استخدام طلاء الأظافر وخاصة الداكنة منها.

فيما يحتوي معجون الأسنان على مواد مبيضة، لذا سيساعدك كثيرا على التخلص من اصفرار أظافرك.

اختاري أي نوع من معاجين الأسنان التي تحتوي على مواد مبيضة والتي تتضمن بيروكسيد الهيدروجين، وفق «فستاني».

الخطوات:
- ضعي طبقة صغيرة من معجون الأسنان على أظافرك واتركيه لمدة ١٠دقائق.
- اغسلي فرشاة الأظافر جيدا ثم ابدأي بفرك أظافرك بلطف.
- ازيلي معجون الأسنان بكرات قطن مبتلة بماء فاتر.
- كرري هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهر وسترين النتيجة بنفسك.

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