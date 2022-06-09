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التقشير بالكربون مفتاح نقاء وشباب البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 12:05 مساء
التقشير بالكربون مفتاح نقاء وشباب البشرة
يساعد هذا الإجراء التجميلي على التخلص من خلايا الجلد الميتة (الإنترنت)
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يعد التقشير بالكربون «Carbon Peeling» أحدث صيحات عالم التجميل حاليًا، حيث تعول عليه النجمات العالميات مثل جينيفر أنيستون وأنجلينا جولي وكيم كاردشيان في الحصول على بشرة نقية ومشدودة ومفعمة بالشباب والحيوية.

وأوضحت مجلة «Elle» المعنية بالصحة والجمال أن التقشير بالكربون يجري من خلال تطبيق قناع من الكربون على الوجه بالكامل، ثم يتم تقشير البشرة بواسطة الليزر، وفق «24».

ويساعد هذا الإجراء التجميلي على التخلص من خلايا الجلد الميتة والأوساخ والإفرازات الدهنية والبكتيريا، ومن ثم الحصول على بشرة نقية تخلو من البثور والرؤوس السوداء والبقع الصبغية وغيرها من الشوائب.

كما يعمل على تحفيز إنتاج حمض الهيالورونيك الطبيعي بالبشرة وكذلك الكولاجين والإيلاستين، مما يحارب التجاعيد ويمنح البشرة مظهرًا مشدودًا ينطق بالشباب والحيوية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا الإجراء التجميلي في تصغير مسام البشرة الكبيرة، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر رقة وأنوثة.

ولتحقيق نتائج ملموسة طويلة الأمد، ينبغي تطبيق إجراء ثلاث إلى 5 جلسات تقشير بالكربون بفاصل زمني يقدر بأسبوعين.

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