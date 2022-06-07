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طرق طبيعية للتخلص من السيلوليت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 02:06 مساء
طرق طبيعية للتخلص من السيلوليت
إليك طرق فعالة للتخلص من السيلوليت والحصول على بشرة مشدودة
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يُعرف السيلوليت بأنه عبارة عن تجمع للدهون تحت الطبقة الخارجية للجلد لتشكل تعرجات بسيطة بالبشرة فى الفخد أو الذراعين لشيء يشبه ملمس قشرة البرتقال.

ويعتبر السيلوليت أو علامات التمدد التى تظهر في مختلف أنحاء الجسم من أهم المشكلات التى تؤرق النساء وهي تعود لأسباب مختلفة منها زيادة أو فقدان الوزن نظرًا لاتباع نظام غذائى غير صحي أو قد ينتج عن عوامل وراثية لذلك نقدم لك طرقًا فعالة للتخلص من السيلوليت وذلك وفقًا لموقع «جمالك» .

التنظيف الجاف لمكان السيلوليت:
- تعد تلك الطريقة من أبسط الطرق وأكثرها نجاحًا في التخلص من السيلوليت المتواجدة على الجسم وخاصة منطة الأرداف فهي تساعد على تحفيز الدورة الدموية تحت الجلد والتخلص من السموم والدهون المتراكمة في الجسم والتقليل من ظهور السيلوليت ولتفعيل تلك الطريقة قومي بالتأكد من جفاف بشرتك ثم أحضري فرشاة الجسم المصنوعة من شعر طبيعي وبها أحرف مدببة والمخصصة للتخلص من السليوليت ثم قومي بفرك جسمك من أسفل إلى أعلى مع التركيز على المناطق التي بها السليوليت وقومي بعمل حركات دائرية من اليسار لليمين قومي بتكرار ذلك يوميًا لمدة شهر وستنبهري بالنتيجة.

ترطيب الجسم بشكل يومي:
- يساعد الترطيب اليومي والمستمر للجسم في القضاء على السيلوليت ولتلك الخطوة قومي باستخدام زيت جوز الهند فهو يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وخصائص مضادة للفطريات، بالإضافة إلى خصائص مضادة للبكتيريا فقط قومي بتدليك الجسم بالزيت يوميًا للحصول على نتيجة إيجابية.
- من أهم أوجه ترطيب الجسم أيضًا هو شرب الماء فيعد شرب الماء من أفضل الوسائل التي تساعد في الحد من السيلوليت كما يُساهم في ترطيب جسمك وإضافة التوهج
والنضارة له، لذا قومي بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا واحرصى على تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء والألياف أيضًا.

مقشر القهوة المطحونة:
- يمكنك استخدام القهوة المطحونة كماسك أو قناع فقط كل ما عليك فعله هو خلط ربع كوب من القهوة مع ثلاث ملاعق من السكر وملعقتين من زيت جوز الهند وافردي ذلك الخليط على جسمك مع التدليك والفرك الدائري وقومي بغسله بالماء الفاتر وافعلي ذلك مرتين في الأسبوع لتحصلي على نتيجة مذهلة فذلك السكرب سيخلصك من الخلايا الميتة ويزيد من تدفق الدم فى الجسم.

مقشر خل التفاح:
- يعد خل التفاح من أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من السيلوليت بسبب وجود بعض المعادن المهمة به كالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم كل ما عليك هو القيام بمزج نصف كوب من خل التفاح مع كوب من الماء وملعقتين من العسل.
وافركي مناطق السليوليت بذلك الخليط. واتركيه على الجسم لمدة 40 دقيقة ثم اغسليه بماء دافئ.
 

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