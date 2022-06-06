زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب

القاهرة - بوابة الوسط

يعد حب الشباب من مشاكل البشرة التي تزعج الكثير من النساء تحديدا صاحبات البشرة الدهنية، فهل تعلمين أن زيت شجرة الشاي يساعد في علاج هذه المشكلة؟

ففي دراسة قورن تأثير كل من زيت شجرة الشاي وبيروكسِيد البِنْزويل، لوحظ أن زيت شجرة شاي ساعد بالفعل على تخفيف حدة حب الشباب مع مضاعفات جانبية أقل من تلك المرتبطة باستخدام بيروكسِيد البِنْزويل.

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لذلك ينصح دوما باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي في مكوناتها على زيت شجرة الشاي، حسب «فستاني».