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زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 02:14 مساء
زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب
زيت شجرة الشاي (الإنترنت)
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يعد حب الشباب من مشاكل البشرة التي تزعج الكثير من النساء تحديدا صاحبات البشرة الدهنية، فهل تعلمين أن زيت شجرة الشاي يساعد في علاج هذه المشكلة؟

ففي دراسة قورن تأثير كل من زيت شجرة الشاي وبيروكسِيد البِنْزويل، لوحظ أن زيت شجرة شاي ساعد بالفعل على تخفيف حدة حب الشباب مع مضاعفات جانبية أقل من تلك المرتبطة باستخدام بيروكسِيد البِنْزويل.

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لذلك ينصح دوما باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي في مكوناتها على زيت شجرة الشاي، حسب «فستاني».

طريقة جربيها بنفسك
بإمكانك صنع علاج طبيعي لحب الشباب بنفسك في المنزل، فقط امزجي كميات متساوية من زيت شجرة الشاي والمياه، وطبقي الخليط على المناطق المصابة يوميا بواسطة قطن نظيف.

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