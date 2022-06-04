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كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 02:00 مساء
كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
الكثيرون يبحثون عن الطريقة المثلى لإنقاص الوزن والنظام الغذائي الأفضل
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الأنظمة الصحيحة التي تساعدنا في الاستمرار والاعتياد على نظام غذائي صحي متكامل، هي الوجبات منخفضة الكربوهيدرات، التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية كالبروتين والدهون الصحية والخضروات والفواكه.

يبحث الكثيرون عن الطريقة المثلى لإنقاص الوزن والنظام الغذائي الأفضل، لكن هل توجد طريقة مُثلى لتحقيق هذا الهدف، أم أنها تجربة شخصية لكل فرد منا؟

أخصائي التغذية العلاجية المصري، الدكتور محمد راضي، يوضح فوائد اتباع الأنظمة الغذائية، وأنسب نظام غذائي يمكن اتباعه والاستمرار عليه لإنقاص الوزن بأسلوب صحي.

ما سبب فشل الأنظمة الغذائية؟
أوضح راضي أن الاستمرارية هي كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي، وأن الهدف المرجو من الأنظمة الغذائية سيتحقق عندما يصبح النظام الغذائي بمثابة لايف ستايل أو نظام لحياة الشخص، متابعًا: «اتباع نظام غذائي ليس مفيدًا لإنقاص الوزن فقط، بل يحمي أيضًا من عديد الأمراض مثل أمراض القلب والسكري والتجلطات وآلام العظام».

وذكر أن سبب فشل «الدايت» أو فشل التزام العديدين في اتباع أنظمة غذائية تنقص من وزنهم هو شعورهم بالملل والحرمان، مشيرًا إلى أنه يمنع عديد الأشخاص أنفسهم من تناول أطعمة مفيدة للجسم تحسن من حالتهم المزاجية خلال اتباع الأنظمة الغذائية، ظنًا منهم أن ذلك سيساعدهم على فقدان الوزن، ولكن على العكس تمامًا يشعرون بالاكتئاب.

الحرمان من الطعام ليس الحل الأمثل
بيّن أخصائي التغذية العلاجية أنه «عندما يحرم الأشخاص أنفسهم من تناول بعض الأطعمة المفيدة لهم، يزداد لديهم الإحساس بالشراهة اتجاه نوع معين من الوجبات كالسكريات والنشويات، مما يجعلهم ينتكسون ويعودون لاكتساب الوزن المفقود في وقت أسرع من وقت خسارته».

وأشار إلى أن الحرمان من الطعام ليس الحل الأمثل لفقدان الوزن، فقد كشفت دراسة أجريت في جامعة فيرمونت بقسم التغذية عن أن 80% من الأشخاص الذين يفقدون وزنهم يستعيدونه مرة أخرى في غضون عامين فقط من فقدانه، لعدم التزامهم بخطة محكمة لفقدان الوزن واكتفائهم بالحرمان من الطعام.

ما أفضل الأنظمة الصحية لإنقاص الوزن؟
يقول راضي: «الأنظمة الصحيحة التي تساعدنا على الاستمرار والاعتياد على نظام غذائي صحي متكامل، هي الوجبات منخفضة الكربوهيدرات التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية كالبروتين والدهون الصحية والخضروات والفواكه، بجانب التقليل من السعرات الحرارية، وتنظيم وقت تناول الوجبات وعددها، والحرص على المضغ الجيد»، متابعًا: «الوقت المناسب لتناول الوجبة هو 30 دقيقة على الأقل».

إنقاص الوزن
وأضاف: «على كل فرد يحتاج نظامًا غذائيًا خاصًا به الاستعانة بطبيب لتحديد العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وكتلته، ومراعاة النوع والسن والتاريخ المرضي، وطبيعة الطعام المعتاد عليه الشخص، فبعد تحديد كل هذه العناصر، توضع الخطة المناسبة لإنقاص الوزن، التي لا تسبب حدوث خلل ونقص في فيتامينات ومعادن الجسم، ولا تؤثر أيضًا على كتلته العضلية بالسلب».

للماء مفعول السحر
شدد راضي على ضرورة الحرص على شرب الماء لأن له مفعول السحر، وأنه عنصر لا غنى عنه للحصول على حمية آمنة وصحية، فهو يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتأدية الجسم وظائفه المختلفة، بالإضافة إلى طرد كل أنواع السموم الموجودة في الجسم بسهولة والحفاظ على الصحة العامة بالجسم، فيجعله يستجيب للنظام الغذائي أسرع.
وينصح راضي من يريد إنقاص وزنه باستبدال الوجبات غير الصحية بالصحية، وتقليل تناول الكعك والحلوى والمشروبات الغازية والسكرية، واستبدال كل ذلك بالسكر الطبيعي الموجود في الفواكه، مشيرًا إلى أنه للحصول على نظام صحي ومتوازن من المهم تناول المكسرات مثل الجوز والبندق واللوز النيئ غير المملح.

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي
أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي
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