الموز للعناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط

هل سمعتِ من قبل عن قناع الموز للشعر وفوائده العديدة؟

إذ أن تركيبة الموز الغذائية تسهم في حل الكثير من مشاكل الشعر الشائعة، لذلك نقدِّم لكِ ثلاث خلطات مضمونة من الموز للعناية بشعركِ وترطيبه، وفق «الجميلة».

قناع الموز للشعر الجاف والمتقصف

ثمرة موز ناضجة.

ملعقتان كبيرتان أو 3 ملاعق من لبن الزبادي.

الطريقة:

- قطعي الموزة إلى شرائح رفيعة وضعيها في الخلاط الكهربائي.

- أضيفي لبن الزبادي فوقها وشغلي الخلاط على سرعة متوسطة للحصول على قوام يشبه المعجون.

- يمكنك هرس الموز يدويًا، ولكن احرصي على مزج الخليط جيدًا للحصول على نتيجة متجانسة.

- طبقي هذا القناع على شعركِ، وهو جاف من الجذور حتى الأطراف وبغزارة.

- ركزي بشكل كبير على الأطراف المتقصفة وعلى الفروة أيضًا لترطيبها.

- اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة.

- اغسلي القناع بالماء الفاتر وتفادي الماء الساخن جدًا.

قناع الموز للشعر الدهني

ثمرة موز كاملة.

4 مكعبات متوسطة من الأناناس.

الطريقة:

- ضعي المكونات في الخلاط وشغليه على سرعة متوسطة للحصول على مزيج متجانس.

- طبقي المزيج على شعركِ مع التركيز على فروة رأسك.

- اتركي القناع على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

- كرري الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.