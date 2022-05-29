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الموز للعناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 02:37 مساء
الموز للعناية بشعرك
نقدم لك 3 خلطات مضمونة من الموز للعناية بشعرك (الإنترنت)
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هل سمعتِ من قبل عن قناع الموز للشعر وفوائده العديدة؟
إذ أن تركيبة الموز الغذائية تسهم في حل الكثير من مشاكل الشعر الشائعة، لذلك نقدِّم لكِ ثلاث خلطات مضمونة من الموز للعناية بشعركِ وترطيبه، وفق «الجميلة».

قناع الموز للشعر الجاف والمتقصف
ثمرة موز ناضجة.
ملعقتان كبيرتان أو 3 ملاعق من لبن الزبادي.
الطريقة:
- قطعي الموزة إلى شرائح رفيعة وضعيها في الخلاط الكهربائي.
- أضيفي لبن الزبادي فوقها وشغلي الخلاط على سرعة متوسطة للحصول على قوام يشبه المعجون.
- يمكنك هرس الموز يدويًا، ولكن احرصي على مزج الخليط جيدًا للحصول على نتيجة متجانسة.
- طبقي هذا القناع على شعركِ، وهو جاف من الجذور حتى الأطراف وبغزارة.
- ركزي بشكل كبير على الأطراف المتقصفة وعلى الفروة أيضًا لترطيبها.
- اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة.
- اغسلي القناع بالماء الفاتر وتفادي الماء الساخن جدًا.

قناع الموز للشعر الدهني
ثمرة موز كاملة.
4 مكعبات متوسطة من الأناناس.
الطريقة:
- ضعي المكونات في الخلاط وشغليه على سرعة متوسطة للحصول على مزيج متجانس.
- طبقي المزيج على شعركِ مع التركيز على فروة رأسك.
- اتركي القناع على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.
- كرري الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

قناع الموز للشعر المصبوغ
لا شك أن الصبغة تلحق ضررًا كبيرًا بالشعر، فجربي قناع الموز التالي للشعر المصبوغ لإعادة الحيوية للشعر وترطيب أطرافه كما المحافظة على لمعان اللون.
المكونات:
نصف ثمرة أفوكادو ناضجة.
موزة ناضجة.
معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
الطريقة:
- قومي بهرس الأفوكادو والموز معًا للتخلص من التكتلات.
- أضيفي زيت الزيتون تدريجيًا مع التحريك باستمرار.
قسمي شعركِ الجاف إلى أجزاء صغيرة وطبقي القناع تدريجيًا من الجذور وحتى الأطراف.
- ضعي قبعة الاستحمام عليه واتركيه لمدة 30 دقيقة.
اغسلي بعدها شعركِ بالماء الفاتر.
- كرري هذه الوصفة مرة في الأسبوع وستلحظين الفارق.

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