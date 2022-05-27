Atwasat

قناع للبشرة الدهنية من الشوفان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 02:30 مساء
قناع للبشرة الدهنية من الشوفان
الشوفان يساعدك في التخلص من الزيوت المتراكمة على البشرة الدهنية (الإنترنت)
alwasat radio

لا يقتصر استخدام الشوفان في الطعام فقط، رغم أنه من الحبوب الصحية المغذية، إذ يمكنه أن يمنحك بشرة مثالية.

وذلك لأنه يساعدك في التخلص من الزيوت المتراكمة على البشرة الدهنية، كما أنه يساهم في تقليل إفرازها، حسب «فستاني».

ويخلصك الشوفان أيضًا من حب الشباب والبثور السوداء، بطريقة سهلة وبسيطة عند الاهتمام بتطبيقه بانتظام.

إليك هذا القناع:
١- امزجي ٢ ملعقة كبيرة من الشوفان مع القليل من الماء.
٢- ضعي الخليط على البشرة لمدة ١٠ دقائق.
٣- اغسلي الوجه بالماء البارد للتخلص من أثر الشوفان.
من أول مرة ستحصلي على نتيجة إيجابية، وبتكرار استخدام هذا القناع ستزداد بشرتك تألقا.

- الشوفان والخيار للتخلص من الجلد الميت

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصور الرقمية الرمزية لـ«آبا» تتابع مسيرة الفرقة الشهيرة

الصور الرقمية الرمزية لـ«آبا» تتابع مسيرة الفرقة الشهيرة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
«الجزيرة» تقرر إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

«الجزيرة» تقرر إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية
بريطانيا تفرض ضريبة على شركات النفط العملاقة لمواجهة التضخم

بريطانيا تفرض ضريبة على شركات النفط العملاقة لمواجهة التضخم
بسبب مبابي.. الدوري الفرنسي يرد على «التشهير المهين» من قبل الرابطة الإسبانية

بسبب مبابي.. الدوري الفرنسي يرد على «التشهير المهين» من قبل الرابطة الإسبانية
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته

بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته
مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»

مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس

وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس
المشروع المفقود

المشروع المفقود
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113

الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113
إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»
الطماطم والعسل لمكافحة تجاعيد الجبين
الطماطم والعسل لمكافحة تجاعيد الجبين
روبي بإطلالة وردية كلفتها 1600 استرليني
روبي بإطلالة وردية كلفتها 1600 استرليني
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة
بالفيديو: تخلصي من الشعر الهايش في 3 خطوات
بالفيديو: تخلصي من الشعر الهايش في 3 خطوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شيرين وجينيفر لوبيز بنفس الفستان أيهما أجمل؟
شيرين وجينيفر لوبيز بنفس الفستان أيهما أجمل؟...
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»...
قناع للوجه من القهوة وماء الورد
قناع للوجه من القهوة وماء الورد...
الترمس لبشرة نضرة دوما
الترمس لبشرة نضرة دوما...
ماء جوز الهند والطماطم لتوحيد لون اليدين في الصيف
ماء جوز الهند والطماطم لتوحيد لون اليدين في الصيف...
المزيد
قناع للبشرة الدهنية من الشوفان
قناع للبشرة الدهنية من الشوفان...
هذه الأطعمة مهمة لجمالك
هذه الأطعمة مهمة لجمالك...
طرق للعناية بالأقدام في الصيف
طرق للعناية بالأقدام في الصيف...
بالفيديو: تخلصي من الشعر الهايش في 3 خطوات
بالفيديو: تخلصي من الشعر الهايش في 3 خطوات...
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط