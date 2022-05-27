قناع للبشرة الدهنية من الشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

لا يقتصر استخدام الشوفان في الطعام فقط، رغم أنه من الحبوب الصحية المغذية، إذ يمكنه أن يمنحك بشرة مثالية.

وذلك لأنه يساعدك في التخلص من الزيوت المتراكمة على البشرة الدهنية، كما أنه يساهم في تقليل إفرازها، حسب «فستاني».

ويخلصك الشوفان أيضًا من حب الشباب والبثور السوداء، بطريقة سهلة وبسيطة عند الاهتمام بتطبيقه بانتظام.

إليك هذا القناع:

١- امزجي ٢ ملعقة كبيرة من الشوفان مع القليل من الماء.

٢- ضعي الخليط على البشرة لمدة ١٠ دقائق.

٣- اغسلي الوجه بالماء البارد للتخلص من أثر الشوفان.

من أول مرة ستحصلي على نتيجة إيجابية، وبتكرار استخدام هذا القناع ستزداد بشرتك تألقا.

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