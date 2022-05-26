Atwasat

هذه الأطعمة مهمة لجمالك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 12:00 مساء
هذه الأطعمة مهمة لجمالك
تعتبر الشوكولاتة الداكنة حصرا، مصدرا غنيا بمادة البوليفينول التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم (الإنترنت)
alwasat radio

تلعب الأطعمة دورا كبيرا في صحة البشرة، حيث تساعد العديد من العناصر الغذائية في تحسين صحة البشرة وزيادة توهجها وصفائها.

فيما يلي أهم الأطعمة التي تريح البشرة وتحسن صحتها، وفق «24» نقلا عن جريدة «تايمز أوف إنديا».

الشوكولاتة الداكنة
تعتبر الشوكولاتة الداكنة حصرا، مصدرا غنيا بمادة البوليفينول التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، لذا فإن تناولها يساعد في حماية البشرة من أضرار الشمس ويساعد على إبطاء شيخوختها.

بذور الكتان
هذه البذور لها عدد لا يحصى من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة البشرة. فهي مصدر كبير لأحماض أوميغا 3 الدهنية والقشور التي تحافظ على ترطيب البشرة ونعومتها.

القرفة
القرفة رائعة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية ، إذ يساعد إضافة القرفة إلى الشاي أو القهوة أو العصائر أو حتى الحلويات، في استقرار مستويات السكر في الدم ويمكن أن تحفز إنتاج الزيت مما يؤدي إلى تنقية البشرة.

بذور الشيا
واحدة من أسهل الأطعمة التي يجب تناولها. يمكنك إضافتها إلى العصائر أو رشها على فاكهتك المفضلة. بذور الشيا هي أغنى مصدر لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي توفر اللبنات الأساسية لوظيفة خلايا الجلد الصحية وإنتاج الكولاجين الجديد للحفاظ على أساس الجلد قويًا وخاليًا من التجاعيد.

الزنجبيل
إذا نظرت إلى المكونات الموجودة في علاجات الوجه الخاصة بك، فقد تفاجأ بوجود الزنجبيل فيه. يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات لها تأثير مهدئ على البشرة.

الأفوكادو
إذا كانت التجاعيد والتصبغ تزعجك، ففكري في إضافة هذا المكون الغريب واللذيذ إلى نظامك الغذائي. قد يساعد محتواه العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة في تعزيز صحة الجلد من خلال دعم غشاء الجلد الصحي، كما أن محتواه العالي من مضادات الأكسدة قد يحارب الجذور الحرة التي تضر الجلد وتؤدي إلى تقدمه في السن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات

الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
الطبطبه!

الطبطبه!
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
لمواجهة البقع الصبغية على الجسم
لمواجهة البقع الصبغية على الجسم
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»
الطماطم والعسل لمكافحة تجاعيد الجبين
الطماطم والعسل لمكافحة تجاعيد الجبين
روبي بإطلالة وردية كلفتها 1600 استرليني
روبي بإطلالة وردية كلفتها 1600 استرليني
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شيرين وجينيفر لوبيز بنفس الفستان أيهما أجمل؟
شيرين وجينيفر لوبيز بنفس الفستان أيهما أجمل؟...
أخطاء تجعلك تبدين أكبر سنا
أخطاء تجعلك تبدين أكبر سنا...
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»...
قناع للوجه من القهوة وماء الورد
قناع للوجه من القهوة وماء الورد...
الترمس لبشرة نضرة دوما
الترمس لبشرة نضرة دوما...
المزيد
هذه الأطعمة مهمة لجمالك
هذه الأطعمة مهمة لجمالك...
طرق للعناية بالأقدام في الصيف
طرق للعناية بالأقدام في الصيف...
بالفيديو: تخلصي من الشعر الهايش في 3 خطوات
بالفيديو: تخلصي من الشعر الهايش في 3 خطوات...
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة...
روبي بإطلالة وردية كلفتها 1600 استرليني
روبي بإطلالة وردية كلفتها 1600 استرليني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط