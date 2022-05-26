هذه الأطعمة مهمة لجمالك

القاهرة - بوابة الوسط

تلعب الأطعمة دورا كبيرا في صحة البشرة، حيث تساعد العديد من العناصر الغذائية في تحسين صحة البشرة وزيادة توهجها وصفائها.

فيما يلي أهم الأطعمة التي تريح البشرة وتحسن صحتها، وفق «24» نقلا عن جريدة «تايمز أوف إنديا».

الشوكولاتة الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة حصرا، مصدرا غنيا بمادة البوليفينول التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، لذا فإن تناولها يساعد في حماية البشرة من أضرار الشمس ويساعد على إبطاء شيخوختها.

بذور الكتان

هذه البذور لها عدد لا يحصى من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة البشرة. فهي مصدر كبير لأحماض أوميغا 3 الدهنية والقشور التي تحافظ على ترطيب البشرة ونعومتها.

القرفة

القرفة رائعة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية ، إذ يساعد إضافة القرفة إلى الشاي أو القهوة أو العصائر أو حتى الحلويات، في استقرار مستويات السكر في الدم ويمكن أن تحفز إنتاج الزيت مما يؤدي إلى تنقية البشرة.

بذور الشيا

واحدة من أسهل الأطعمة التي يجب تناولها. يمكنك إضافتها إلى العصائر أو رشها على فاكهتك المفضلة. بذور الشيا هي أغنى مصدر لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي توفر اللبنات الأساسية لوظيفة خلايا الجلد الصحية وإنتاج الكولاجين الجديد للحفاظ على أساس الجلد قويًا وخاليًا من التجاعيد.

الزنجبيل

إذا نظرت إلى المكونات الموجودة في علاجات الوجه الخاصة بك، فقد تفاجأ بوجود الزنجبيل فيه. يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات لها تأثير مهدئ على البشرة.