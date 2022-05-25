Atwasat

طرق للعناية بالأقدام في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 12:00 مساء
طرق للعناية بالأقدام في الصيف
ينبغي أن تبقى الأظافر قصيرة وألا تتجاوز الإصبع (الإنترنت)
alwasat radio

يتطلب ارتداء الأحذية المفتوحة خلال فصل الصيف تمتع الأقدام بمظهر جميل يعكس الاعتناء الجيد بها.

وأوضحت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن حمام القدم يمثل أولى خطوات العناية بالأقدام، حيث إنه يعمل على تليين البشرة والأظافر وتحضير الأقدام للخطوات التالية، وفق «24».

ولهذا الغرض، يتم ملء حوض صغير بالماء الدافئ، مع إضافة مستحضرات العناية الخاصة بحمام الأقدام، مثل أحد الزيوت النباتية، والتي تتمتع بمفعول مرطب وتجعل الأقدام لينة. ويراعى وضعها في الحمام لمدة لا تزيد على 5 دقائق تقريبًا، كي لا تلين الأقدام بشكل مبالغ فيه، مما يتسبب في أثر عكسي.

إزالة طبقة الجلد المتقرنة
وتتمثل الخطوة التالية في إزالة طبقة الجلد المتقرنة باستعمال أدوات العناية بالأقدام المخصصة لذلك، مثل الحجر الخفاف أو مبرد مصنوع من معدن الكوارتز، ولكن مع مراعاة عدم المبالغة، وذلك لوظيفتها المهمة في حماية الأنسجة الكامنة تحتها من الالتهابات، التي قد تنجم عن الضغط أو الاحتكاك أو الحرارة.

العناية بالأظافر
وأوضحت «هاوت.دي» أنه ينبغي أن تبقى الأظافر قصيرة وألا تتجاوز الإصبع، وذلك تجنبًا للإزعاج، لا سيما عند ارتداء حذاء مغلق. وينبغي قص الأظافر بشكل مستقيم تمامًا وعدم استعمال المبرد في الزوايا إطلاقًا؛ حيث يتسبب ذلك في نمو الأظافر نحو الداخل، مما يُزيد من خطر الإصابة بالتهابات الأظافر.

وبعد قصها، ينبغي استعمال المبرد على أطراف الأظافر حتى تصبح ناعمة وكي لا يسهل كسرها، ثم إزالة الجلد الزائد على أطراف الأظافر برفق باستعمال المبرد الخشبي المخصص لذلك.

وفي الخطوة الأخيرة، ينبغي ترطيب القدمين، حيث يعتني الكريم المخصص للأقدام بالبشرة المجهدة، ويساعد على إمدادها بمواد العناية اللازمة. وتسهم الكريمات المحتوية على اليوريا بشكل جيد في محاربة المناطق الخشنة، وبالتالي تجنب تكوّن الجلد المتقرن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل

كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)

إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية

مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس

إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس
استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين

استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين
3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط

3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط
«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس

«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس
«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو

«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا

الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز الإنتاجية

موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز ...
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور

بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور
برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»

برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»
الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات

الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات
العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام

العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام
حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)

حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشوفان والخيار للتخلص من الجلد الميت
الشوفان والخيار للتخلص من الجلد الميت
لمواجهة البقع الصبغية على الجسم
لمواجهة البقع الصبغية على الجسم
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»
الطماطم والعسل لمكافحة تجاعيد الجبين
الطماطم والعسل لمكافحة تجاعيد الجبين
روبي بإطلالة وردية كلفتها 1600 استرليني
روبي بإطلالة وردية كلفتها 1600 استرليني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شيرين وجينيفر لوبيز بنفس الفستان أيهما أجمل؟
شيرين وجينيفر لوبيز بنفس الفستان أيهما أجمل؟...
أخطاء تجعلك تبدين أكبر سنا
أخطاء تجعلك تبدين أكبر سنا...
3 طرق لتسريحات شعر الكعكة
3 طرق لتسريحات شعر الكعكة...
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»...
قناع للوجه من القهوة وماء الورد
قناع للوجه من القهوة وماء الورد...
المزيد
طرق للعناية بالأقدام في الصيف
طرق للعناية بالأقدام في الصيف...
بالفيديو: تخلصي من الشعر الهايش في 3 خطوات
بالفيديو: تخلصي من الشعر الهايش في 3 خطوات...
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة...
روبي بإطلالة وردية كلفتها 1600 استرليني
روبي بإطلالة وردية كلفتها 1600 استرليني...
الطماطم والعسل لمكافحة تجاعيد الجبين
الطماطم والعسل لمكافحة تجاعيد الجبين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط