طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة

القاهرة - بوابة الوسط

يتحول لون الأسنان مع مرور الوقت تدريجيًا إلى الاصفرار، والذي يعود في كثير من الحالات إلى الإهمال أو إلى اختيار واستخدام مستحضرات خاطئة في التّنظيف.

عندها يصاب كثير بالحرج ممّا يجعلهم يتردّدون في رسم ابتسامة واسعة تكشف عن أسنانهم، ويفضّلون الابتسامة المتحفّظة والفم المُغلق.

لهؤلاء يمكنهم اتّباع الخطوات البسيطة الآتية للحصول على أسنان بيضاء لامعة منزليًا دون الذهاب إلى الطّبيب وذلك وفقا لما جاء بموقع «جمالك».