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طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 01:41 مساء
طرق منزلية للحصول على أسنان بيضاء لامعة
أسنان بيضاء لامعة منزليًا دون الذهاب إلى الطّبيب باستخدام مكونات طبيعية متوفرة (الإنترنت)
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يتحول لون الأسنان مع مرور الوقت تدريجيًا إلى الاصفرار، والذي يعود في كثير من الحالات إلى الإهمال أو إلى اختيار واستخدام مستحضرات خاطئة في التّنظيف.

عندها يصاب كثير بالحرج ممّا يجعلهم يتردّدون في رسم ابتسامة واسعة تكشف عن أسنانهم، ويفضّلون الابتسامة المتحفّظة والفم المُغلق.
لهؤلاء يمكنهم اتّباع الخطوات البسيطة الآتية للحصول على أسنان بيضاء لامعة منزليًا دون الذهاب إلى الطّبيب وذلك وفقا لما جاء بموقع «جمالك».

الفحم
افرك قطعة من الفحم على الأسنان لمدّة تستغرق من 30 ثانية إلى دقيقة كاملة، ويجب أن تفرك بلطف حتى لا تطال قطعة الفحم اللثة، ثمّ قم بغسل أسنانك بالماء، ثمّ افركها بفرشاة الأسنان والمعجون متّبعًا الطّريقة اليوميّة المُعتادة في غسل الأسنان.

خليط صودا الخبز ومعجون الأسنان
اصنع عجينة من مزج صودا الخبز مع معجون الأسنان ثم ضعها على فرشاة الأسنان لتفرك بها أسنانك بالطريقة المعتادة ونظفها بعد ذلك بالماء.

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