الطماطم والعسل لمكافحة تجاعيد الجبين

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني الجميع مع تقدم العمر من ظهور تجاعيد وانحناءات وخطوط رفيعة على الجبين، تعطي مظهرًا شاحبًا وتضر بالإطلالة.

لذلك نقدم إليكم طرقًا منزلية سهلة التطبيق لشد الجبين والتخلص من التجاعيد مع الاستمرار عليها، تعرفي إليها معنا وفقًا لموقع «جمالك».