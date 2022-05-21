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الطماطم والعسل لمكافحة تجاعيد الجبين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 01:42 مساء
الطماطم والعسل لمكافحة تجاعيد الجبين
إليك طرق منزلية سهلة التطبيق لشد الجبين والتخلص من التجاعيد (الإنترنت)
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يعاني الجميع مع تقدم العمر من ظهور تجاعيد وانحناءات وخطوط رفيعة على الجبين، تعطي مظهرًا شاحبًا وتضر بالإطلالة.
لذلك نقدم إليكم طرقًا منزلية سهلة التطبيق لشد الجبين والتخلص من التجاعيد مع الاستمرار عليها، تعرفي إليها معنا وفقًا لموقع «جمالك».

العدس والطماطم
- امزجي نصف كوب من معجون الطماطم ونصف كوب من مسحوق العدس واخلطيه جيدًا، وضعيه على الجبين، ثم اغسليه بالماء البارد بعد 12- 15 دقيقة.

الزنجبيل والعسل
- العسل هو مرطب طبيعي، والزنجبيل يساعد في زيادة الدورة الدموية في البشرة، ومنع خطوط التجاعيد من الظهور.
- خذي ملعقة صغيرة من الزنجبيل وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من العسل، دلكي الخليط على الجبين لمدة عشر دقائق كل يوم، واتركيه لمدة ساعة قبل غسله.

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