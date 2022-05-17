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طريقة سحرية للتخلص من اصفرار الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 02:27 مساء
طريقة سحرية للتخلص من اصفرار الأظافر
حل سهل وسريع للتخلص من هذا الاصفرار والتمتع بأظافر بيضاء وصحية
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كثير من الفتيات والسيدات يعانين اصفرار الأظافر بشكل واضح، وهو ما يجعل مظهر الأظافر غير صحي وغير نظيف، لذلك نقدِّم لكِ حلًّا سهلًا وسريعًا للتخلص من هذا الاصفرار والتمتع بأظافر بيضاء وصحية.
تعرفي إلى هذا الحل السحري معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
ملعقة كبيرة بيكينغ صودا
ملعقة صغيرة عصير ليمون
ملعقة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون
فرشاة أسنان.

طريقة التحضير والتطبيق
- يوضع البيكينغ صودا في طبق صغير، ويضاف إليه عصير الليمون.
- يضاف زيت جوز الهند، ويقلب جيدًا حتى يصبح مثل المعجون.
- يزال طلاء الأظافر إن وجد، ثم تغمس الفرشاة في الخليط.
- تدلك الأظافر بالفرشاة لمدة 20 ثانية لكل ظفر ويراعى عدم تدليك المنطقة المحيطة بالأظافر لأنها رقيقة. تشطف اليد بالماء، ثم تدهن بالكريم المرطب وتكرر هذه الطريقة 3 مرات أسبوعيا، ستشاهدين الفرق من أول استخدام.

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