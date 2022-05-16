الفرق بين البوتكس والزيومين

القاهرة - بوابة الوسط

كثيرة هي أنواع الحقن التي يتم استخدامها من أجل إخفاء التجاعيد والحصول على بشرة نضرة وصحية. من بينها حقن البوتكس والزيومين (Xeomin).

كلتا الحقنتين متشابهتين جدا وتمنحان البشرة النتيجة نفسها، لكن هناك بعض الفوارق بينهما من ناحية الصيغة والتركيبة.

من هنا، سنزودكِ في ما يلي بجميع المعلومات المتعلقة بهذه الحقن وذلك وفقا لموقع «جمالك».

ما هي حقن الزيومين (Xeomin)؟

حقن الزيومين (Xeomin) هي مادة يتم استخراجها من بكتيريا تُدعى البوتيولينيوم Botulinum تسهم بالتأثير على العصب، ويتم استخدامها في علاج التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما تُستخدم لعلاج خلل التوتر العنقي وتشنج الجفن.

ما هي حقن بوتكس (Botox) ؟

Botox هو عبارة عن سم البوتيولينيوم Botulinum Toxin الذي يعمل على إزالة تجاعيد البشرة فقط خصوصا عند الجبين ومحيط العينين، كما يرخي العضلات في هذه المناطق. يتم تطبيق حقن البوتكس مباشرة تحت الجلد، كإجراء لمكافحة الشيخوخة.