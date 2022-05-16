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الفرق بين البوتكس والزيومين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 03:02 مساء
الفرق بين البوتكس والزيومين
كل ما تودين معرفته عن حقن الزيومين والبوتكس
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كثيرة هي أنواع الحقن التي يتم استخدامها من أجل إخفاء التجاعيد والحصول على بشرة نضرة وصحية. من بينها حقن البوتكس والزيومين (Xeomin).
كلتا الحقنتين متشابهتين جدا وتمنحان البشرة النتيجة نفسها، لكن هناك بعض الفوارق بينهما من ناحية الصيغة والتركيبة.
من هنا، سنزودكِ في ما يلي بجميع المعلومات المتعلقة بهذه الحقن وذلك وفقا لموقع «جمالك».

ما هي حقن الزيومين (Xeomin)؟
حقن الزيومين (Xeomin) هي مادة يتم استخراجها من بكتيريا تُدعى البوتيولينيوم Botulinum تسهم بالتأثير على العصب، ويتم استخدامها في علاج التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما تُستخدم لعلاج خلل التوتر العنقي وتشنج الجفن.

ما هي حقن بوتكس (Botox) ؟
Botox هو عبارة عن سم البوتيولينيوم Botulinum Toxin الذي يعمل على إزالة تجاعيد البشرة فقط خصوصا عند الجبين ومحيط العينين، كما يرخي العضلات في هذه المناطق. يتم تطبيق حقن البوتكس مباشرة تحت الجلد، كإجراء لمكافحة الشيخوخة.

ما الفرق بين الزيومين (Xeomin) والبوتكس (Botox)؟
يحتوي الزيومين والبوتكس على توكسين البوتولينوم من النوع A، وهو سم عصبي ينتجه نوع بكتيري يسمى Clostridium Botulinum. يعمل هذا السم العصبي عن طريق منع الإشارات العصبية العضلية لإرخاء العضلات المستهدفة في موقع الحقن. على الرغم من أن هذين العلاجين يحتويان على نفس العنصر النشط، إلا أن هناك بعض الاختلافات في صياغة الحقنتين، وهي كالتالي:
- على عكس البوتكس، لا يحتاج الزيومين Xeomin إلى التبريد قبل الاستخدام.
- الزيومين سهل الاستخدام على عكس البوتكس، وذلك لأنه يوزع في منطقة الحقن بطريقة أسرع.
- كون الزيومين لا يحتوي على بروتينيات إضافية، فإن خطر تكوين أجسام مضادة تكون أقل مقارنة بالبوتكس.
- يستخدم الزيومين بشكل أساسي لعلاج حب الشباب الخفيف إلى المتوسط في الجبهة وبالقرب من الحاجبين والعينين، إضافة إلى خلل التوتر العنقي وتشنج الجفن. بينما حقن البوتكس يتم استخدامها لإجراءات جمالية بحتة كنفخ الخدود، والتخلص من الخطوط الرفيعة حول الفم والعينين.
-أثبتت الدراسات أن الزيومين له فعالية أكبر ويدوم أكثر من حقن البوتكس.
 

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