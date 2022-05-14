الجزر والقهوة للتخلص من التجاعيد حول الفم

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني كثير من السيدات مشكلة ظهور التجاعيد حول الفم، حيث تظهر على هيئة خطوط رفيعة.

وعادة ما تظهر تلك التجاعيد بعدما تبلغ المرأة عمر الـ30، حيث يقل إنتاج الكولاجين في الوجه وتزيد النسبة تدريجيًّا مع العمر. هذا النقص في الكولاجين يؤدي إلى جعل الجلد أقل مرونة، فتظهر التجاعيد على الوجه، خاصة حول الفم لأن البشرة تكون حساسة في هذه المنطقة أكثر من غيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يخف إفراز البشرة للزيوت الطبيعية، فيصاب الجلد بالتشققات وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

لذلك نقدّم لك طرقًا منزلية طبيعية تعمل على تخليصك من هذه المشكلة تمامًا مع المداومة على استخدامها.

قناع الخوخ والقهوة

المكونات:

حبة من الخوخ المهروسة

- يحتوي الخوخ على الفيتامين E والبيتا كاروتين اللذين يساهمان في محاربة الجذور الحرة، لذا فإن الخوخ يساعد في الحد من ظهور علامات الشيخوخة. كذلك، يحتوي الخوخ على مواد مضادة للأكسدة تحارب التهابات البشرة، تعزز مرونة الجلد وتساهم في التخلص من التجاعيد والعلامات الرفيعة.