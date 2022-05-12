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ماذا يعني احمرار البشرة المستمر؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 02:35 مساء
ماذا يعني احمرار البشرة المستمر؟
يجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب والعلاج المناسب (الإنترنت)
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ذكرت مجلة «إن ستايل» أن لاحمرار البشرة المستمر أسبابًا عدة تتمثل في توسع الأوعية الدموية بفعل بعض العوامل مثل التدخين وشرب الخمر والأشعة فوق البنفسجية والتوتر النفسي وتقلبات درجة الحرارة والاضطرابات الهرمونية.

وأضافت المجلة أنه قد يشير إلى العناية الخاطئة بالبشرة، أو إلى الإصابة بمرض جلدي مثل الحساسية، أو الوردية أو التهاب الجلد العصبي، الإكزيما، أو حب الشباب، وفق «24».

ويمكن اللجوء إلى الكثير من العلاجات الطبيعية لمعالجته مثل وضع الألوفيرا على مواضع الاحمرار، أو العسل الأبيض العضوي أو شاي البابونج.

ومن ناحية أخرى، يمكن إخفاء مواضع الاحمرار باستخدام كونسيلر بلون أخضر يعمل على إخفاء الأحمر.

ويجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب والعلاج المناسب عند اكتشاف مرض جلدي.

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