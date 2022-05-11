طرق التخلص من حب الشباب عند الكبار

القاهرة - بوابة الوسط

حب الشباب المزعج لدى المراهقين قد يستمر لما بعد سنوات البلوغ أو بعد سن الـ25 لكنه قابل للعلاج والتخلص منه نهائيا.

تعرفي معنا إلى الطرق وطبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع «أنوثة».

لماذا يظهر حب الشباب عند الكبار؟

- قد تكون عانيت من هذه المشكلة في فترة المراهقة أو لا، لكنها ظهرت في سن غير متوقع السبب يكون في زيادة إفراز الجلد لدهون البشرة بسبب تقلب الهرمونات. لذلك تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة به وعادة ما يصبح الثلث السفلي من الوجه بما فيه خط الفك والذقن وحول الشفاه.

روتين للتخلص من حب شباب البالغين:

- غسيل الوجه مرتين يوميا للتخلص من الدهون والأتربة والماكياج.

- اختاري منتجات طبية وليس تجميلية حتى تحصلي على نتيجة جيدة. كما يفضل استخدام تلك المنتجات المناسبة للبشرة الدهنية أو المختلطة حسب نوع بشرتك.

- الكريمات الموضعية لمساعدة البشرة على تنقية نفسها كما أن لها بعض التأثيرات المضادة للالتهاب.

- المضادات الحيوية سواء في شكل كريم أو مرهم أو تؤخذ عن طريق الفم حيث إنها تساعد على شفاء البشرة بشكل أسرع.

- التقشير الكيميائي وعلاج الليزر في عيادات أطباء الجلدية تساعد أيضا على سرعة التخلص من حب الشباب.



روتين غذائي للتخلص من حب الشباب عند الكبار:

تقليل من استهلاك السكر:

- إذ أظهرت الدراسات أن تناول الكثير من الأطعمة السكرية يؤدي إلى اضطرابات الهرمونات مما يزيد من حب الشباب اعتمدي في وجباتك اليومية عل الخضروات والفاكهة أكثر لما لها من خواص مضادات للالتهابات.

حساسية ضد الحليب:

- قد تكون الحبوب مؤشر لمشكلة أعمق وهي حساسية من اللاكتوز أو غيرها من الأطعمة المسببة للحساسية. يفضل هذا عمل تحاليل توضح إذا كان الجسم يعاني من أي منها.