الترمس لبشرة نضرة دوما

القاهرة - بوابة الوسط

يحتوي الترمس على عناصر مفيدة لجمال البشرة وتصفيتها من المشاكل والشوائب، فيساعد ماء الترمس على إزالة شعر البشرة الزائد لمختلف مناطق الجسم، والتقليل من ظهور حبِّ الشباب ويخلصك من آثار البقع والندب.

كما يساعد الترمس على التخلص من الخلايا الجلدية الميتة والتالفة والمتضررة التي تتسبب بجعل البشرة خشنة، وتعمل على إنتاج خلايا جلدية جديدة نضرة وصحية خالية من المشاكل والعيوب، وفق «جمالك».

وله طرق كثيرة للاستخدام نوضح إليك اليوم بعضها.