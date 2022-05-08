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الترمس لبشرة نضرة دوما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 02:38 مساء
الترمس لبشرة نضرة دوما
ادخلي الترمس في روتينك اليومي لبشرة نضرة
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يحتوي الترمس على عناصر مفيدة لجمال البشرة وتصفيتها من المشاكل والشوائب، فيساعد ماء الترمس على إزالة شعر البشرة الزائد لمختلف مناطق الجسم، والتقليل من ظهور حبِّ الشباب ويخلصك من آثار البقع والندب.

كما يساعد الترمس على التخلص من الخلايا الجلدية الميتة والتالفة والمتضررة التي تتسبب بجعل البشرة خشنة، وتعمل على إنتاج خلايا جلدية جديدة نضرة وصحية خالية من المشاكل والعيوب، وفق «جمالك».
وله طرق كثيرة للاستخدام نوضح إليك اليوم بعضها.

الترمس والأرز
- وذلك من خلال استعمال مسحوق الترمس مع الأرز المطحون ومزجهما مع القليل من ماء الورد بشكل جيد، وتطبيق المزيج على بشرة الجسم، وتدليك البشرة بلطف، وتكرارها مرة واحدة أسبوعياً، قبل الاستحمام.

الترمس والملح
- مزج القليل من الترمس المطحون مع القليل من الملح بشكل جيد، وتطبيق المزيج على بشرة الوجه، وتكرارها مرتين فى اليوم.

الترمس والليمون
- خلط القليل من الترمس المطحون مع نصف كوب من عصير الليمون الطازج، ووضع المزيج على الجسم والوجه، وتدليك البشرة برفق، وتكرارها بشكل يومي.

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