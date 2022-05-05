كيفية اختيار أحمر الخدود المناسب

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت مجلة «إن ستايل» (Instyle) أنه يمكن اختيار أحمر الخدود المناسب بناء على لون البشرة والعينين.

وأوضحت المجلة أن البشرة الفاتحة تغازلها ألوان أحمر الخدود الناعمة مثل الوردي والموف وخشب الورد والخوخي؛ حيث تمنح هذه الدرجات الخدود مظهرًا ورديًا مفعمًا بالرقة والأنوثة، وفق «24».

وتبدو البشرة متوسطة اللون رائعة مع الألوان الأكثر كثافة مثل درجات التوتي والمرجاني والبرتقالي المدخن. أما البشرة الداكنة فتداعبها درجات البرتقالي والمشمشي، لا سيما الدرجات ذات البريق الذهبي.

وتتناغم العيون ذات اللون البني الداكن مع أحمر الخدود بدرجات التوتي والبنفسجي، في حين تبدو العيون ذات اللون البني الفاتح رائعة مع درجات الوردي والخوخي والبنفسجي أو الذهبي الخفيف.

وتتناغم العيون الزرقاء مع أحمر الخدود بدرجات البرتقالي والخوخي والوردي وكل المنتجات ذات البريق الذهبي.

أما العيون الخضراء فيغازلها أحمر الخدود بدرجات الأحمر الدخاني والبنفسجي والموف ودرجات التوتي الداكنة.