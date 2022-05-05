Atwasat

كيفية اختيار أحمر الخدود المناسب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 01:20 مساء
كيفية اختيار أحمر الخدود المناسب
اختيار أحمر الخدود المناسب (الإنترنت)
alwasat radio

ذكرت مجلة «إن ستايل» (Instyle) أنه يمكن اختيار أحمر الخدود المناسب بناء على لون البشرة والعينين.

وأوضحت المجلة أن البشرة الفاتحة تغازلها ألوان أحمر الخدود الناعمة مثل الوردي والموف وخشب الورد والخوخي؛ حيث تمنح هذه الدرجات الخدود مظهرًا ورديًا مفعمًا بالرقة والأنوثة، وفق «24».

وتبدو البشرة متوسطة اللون رائعة مع الألوان الأكثر كثافة مثل درجات التوتي والمرجاني والبرتقالي المدخن. أما البشرة الداكنة فتداعبها درجات البرتقالي والمشمشي، لا سيما الدرجات ذات البريق الذهبي.

وتتناغم العيون ذات اللون البني الداكن مع أحمر الخدود بدرجات التوتي والبنفسجي، في حين تبدو العيون ذات اللون البني الفاتح رائعة مع درجات الوردي والخوخي والبنفسجي أو الذهبي الخفيف.

وتتناغم العيون الزرقاء مع أحمر الخدود بدرجات البرتقالي والخوخي والوردي وكل المنتجات ذات البريق الذهبي.

أما العيون الخضراء فيغازلها أحمر الخدود بدرجات الأحمر الدخاني والبنفسجي والموف ودرجات التوتي الداكنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع ارتفاع التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع ارتفاع التضخم
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟

لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟
أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب

أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
وداعاً جيمس بوند

وداعاً جيمس بوند
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان

«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها
باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية

باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية
حلى القرفة لعيد الفطر

حلى القرفة لعيد الفطر
«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
أفكار لتجديد إطلالتك في العيد
أفكار لتجديد إطلالتك في العيد
مصممة أزياء عراقية تبرز جاذبية المرأة بالخط العربي
مصممة أزياء عراقية تبرز جاذبية المرأة بالخط العربي
الأناناس والزبادي لتكثيف الشعر
الأناناس والزبادي لتكثيف الشعر
قناع الألوفيرا لبشرة مشرقة يوم العيد
قناع الألوفيرا لبشرة مشرقة يوم العيد
ماسكات الخميرة لبشرة نضرة في عيد الفطر
ماسكات الخميرة لبشرة نضرة في عيد الفطر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زياد المسفر.. عارض أزياء سعودي يخطف الأنظار
زياد المسفر.. عارض أزياء سعودي يخطف الأنظار...
بالصور: هيفاء وهبي بعباءة رمضانية سعرها 1250 دولارا
بالصور: هيفاء وهبي بعباءة رمضانية سعرها 1250 دولارا...
مصممة أزياء عراقية تبرز جاذبية المرأة بالخط العربي
مصممة أزياء عراقية تبرز جاذبية المرأة بالخط العربي...
الشاي الأخضر والقرنفل لرائحة فم طيبة أثناء الصيام
الشاي الأخضر والقرنفل لرائحة فم طيبة أثناء الصيام...
الفرق بين ماء العطر وماء التواليت
الفرق بين ماء العطر وماء التواليت...
المزيد
كيفية اختيار أحمر الخدود المناسب
كيفية اختيار أحمر الخدود المناسب...
3 طرق لتسريحات شعر الكعكة
3 طرق لتسريحات شعر الكعكة...
إبراهيم كامارا يخلف فيرجيل أبلوه في «أوف وايت»
إبراهيم كامارا يخلف فيرجيل أبلوه في «أوف وايت»...
ماسكات الخميرة لبشرة نضرة في عيد الفطر
ماسكات الخميرة لبشرة نضرة في عيد الفطر...
قناع الألوفيرا لبشرة مشرقة يوم العيد
قناع الألوفيرا لبشرة مشرقة يوم العيد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط