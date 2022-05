3 طرق لتسريحات شعر الكعكة

القاهرة - بوابة الوسط

تسريحات شعر الكعكة تبرز بشكل ملفت لمناسبة عيد الفطر 2022 مع اختيار الرفعة العالية أو المنخفضة التي يمكن أن تكون من اختيارك، فانتقي الموديلات الحيوية والفاخرة مع أجمل تسريحات شعر الكعكة التي تجعل إطلالتك ساحرة وملفتة للنظر، وفق «هي».

الكعكة المنخفضة

تألقي بتسريحة شعر الكعكة المنخفضة والملفتة مع تطبيق من وحي دار Giannina Azar الخصل الراقية التي تصل إلى حدود الرقبة مع اللفات المنتظمة التي تنسدل بشكل حيوي على جوانب الكعكة. ولا تتخلي عن أجمل تسريحات شعر الكعكة المنخفضة البارزة مع الخصل المترابطة واللفات الرفيعة الملفتة لتنسدل على الرقبة بأسلوب ساحر للحصول على جمال ملفت مع عدم إخفاء الأذنين وإظهار الفرق الوسطي الطويل مع الخصل المبللة.

الكعكة المتوسطة

كما طبّقي تسريحات شعر الكعكة المتوسطة وغير التقليدية لجعل إطلالاتك ساحرة، مع اختيار صيحة الحبال الملونة والهندسية التي تبرز على فروة الرأس بطريقة مترابطة على الكعكة الخلفية بطريقة حيوية من دار Christian Siriano. وتألقي بأجمل تسريحات شعر الكعكة المتوسطة التي يمكن أن تكون من اختيارك بأسلوب دار Naeem Khan مع الشعر الناعم والخصل المالسة للحصول على جمال ملفت مع شد الشعر المبلل إلى الخلف بشكل عفوي وحيوي لجعل التسريحات الجمالية بارزة في العيد.