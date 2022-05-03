إبراهيم كامارا يخلف فيرجيل أبلوه في «أوف وايت»

القاهرة - بوابة الوسط

عُين رئيس تحرير مجلة الأزياء البريطانية «دايزد» المصمم إبراهيم كامارا مديرا فنيا لعلامة «أوف وايت» التجارية بعد خمسة أشهر من وفاة منشئها الشهير فيرجيل أبلوه، وفق ما أعلنت الماركة الفاخرة عبر «إنستغرام».

وسينضم إبراهيم كامارا الذي تعاون سابقا مع المصمم الأميركي، وهو أيضا مدير مجموعات الرجال لدى دار لوي فويتون، إلى «مجموعة من المبدعين وسيقود الإدارة الفنية للعلامة التجارية» التي تأسست العام 2013، على ما ورد في منشور نشرته «أوف وايت» على الشبكة الاجتماعية، وفق «فرانس برس».

ولفت المنشور إلى أن «علاقة إبراهيم بفيرجيل وأوف وايت، التي وُلدت ونمت من خلال رسائل خاصة على إنستغرام، ازدهرت على الصعيدين الشخصي والمهني مدى السنوات الثلاث الماضية».

وأضافت «أوف وايت» في المنشور «بهذا الدور الجديد، سيطور (كامارا) تأثيره ورؤيته لمجموعات وصورة ومحتوى العلامة التجارية» التي توفي مؤسسها بسبب السرطان عن 41 عاما.

ولد آي بي كامارا في سيراليون العام 1990، ونشأ في غامبيا قبل أن ينتقل في سن 16 عاما إلى لندن حيث درس في معهد سنترال سانت مارتينز المرموق قبل أن يتم تعيينه رئيسا لتحرير مجلة «دايزد» العام 2021.

إضافة إلى «أوف وايت» و«لوي فويتون»، استعانت «بُربُري» و«مارك جاكوب» بمواهبه، إضافة إلى المغنيات بيونسيه وريهانا ومادونا.