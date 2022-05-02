ماسكات الخميرة لبشرة نضرة في عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

ماسكات الخميرة لبشرة نضرة ومتوهجة في عيد الفطر 2022 تزيد من جمالك وتألقك.

البشرة النضرة هي البشرة الخالية من العيوب، ويمكنك الحصول عليها عبر العناية ببشرتك وتطبيق الماسكات الطبيعية غير المضرة للبشرة. ونقدم إليك ماسكات الخميرة لبشرة نضرة ومتوهجة في عيد الفطر، بحسب موقع «هي».

الخميرة لترطيب البشرة

ماسكات الخميرة تعمل على ترطيب البشرة والحصول على إطلالة رائعة وملفتة. فالبشرة الرطبة هي البشرة المشرقة والصحية والتي قد تحصلين عليها عند خلط الخميرة مع الزبادي. فالزبادي يعمل ترطيب البشرة وتبريدها أيضا. فضعي ملعقتين من الخميرة مع ثلاث ملاعق من اللبن الزبادي وملعقة كبيرة ماء الورد، ثم أخلطي المكونات جيدا وطبقيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة. بعدها اغسلي بالماء العادي، ثم بالماء البارد لغلق المسام.

الخميرة لبشرة مشرقة

ماسكات الخميرة تعمل على تأمين بشرة مشرقة. فالخميرة تعمل على الحد من ظهور الحبوب والبثور، تحفز إنتاج الكولاجين لتجعل بشرتك مرنة ومشرقة. إضافة إلى ذلك تساعد الخميرة على التخلص من البقع الداكنة. فالعسل من المكونات الطبيعية الفعالة في إشراق البشرة، وذلك لأنه يعمل على ترطيب الجلد وجعله ناعما.

فضعي في وعاء ملعقة كبيرة من الخميرة مع مقدار من الحليب الدافئ، وصفار بيضة واحدة وملعقة صغيرة من العسل، وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون. بعدها أخلطي المكونات معا للحصول على خليط كريمي وطبقيها على بشرتك وأتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي بالماء العادة وتمتعي ببشرة مشرقة ومذهلة في عيد الفطر بسبب احتواء هذا الماسك على العسل وزيت الزيتون.

نذكرك دائما بضرورة تجربة هذه الوصفات على جزء من جلد يدك الداخلي عند المعصم قبل استخدامها على كافة وجهك مباشرة، تجنبا لتحسس البشرة عند البعض على المكونات المذكورة.