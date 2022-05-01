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قناع الألوفيرا لبشرة مشرقة يوم العيد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 01:33 مساء
قناع الألوفيرا لبشرة مشرقة يوم العيد
قناع الألوفيرا (الإنترنت)
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عرفت نبتة الألوفيرا منذ القدم بفوائدها الجمة، حيث كانت الملكة المصرية القديمة كليوباترا تعمل على تطبيق الجل المستخرج من هذه النبتة بانتظام على كامل جسمها، للحفاظ على جمالها ولمعانها.

ويوافق الباحثون على أن الألوفيرا تمتلك خصائص محاربة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، كما تغذي البشرة وتخفف من ظهور التجاعيد، إضافة إلى قدرتها على التخلص من حب الشباب وحساسية البشرة، وفق «إيلي عربية».

قناع الألوفيرا 
امزجي ملعقتين من جل الألوفيرا مع ملعقة من اللبن الزبادي وثلاث ملاعق من عصير الخيار (أبشري ثمرة الخيار وضعيها في قطعة من القماش النظيف، ثم اضغطي جيدًا للحصول على العصير).

طبقي الخليط على بشرتك وعنقك واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وبعدها بالماء البارد لإغلاق مسام الجلد.

جففي بشرتك بمنشفة ناعمة وستلاحظين جمال بشرتك وإشراقها.

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