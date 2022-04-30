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الأناناس والزبادي لتكثيف الشعر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 01:21 مساء
الأناناس والزبادي لتكثيف الشعر
تحتوي الإنزيمات الموجودة في الأناناس على عناصر غذائية تغذي بصيلات الشعر
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تحتوي ثمرة الأناناس على نسبة عالية من الفيتامينات والإنزيمات التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر، والحصول على شعر كثيف كما يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين «سي» المهمة لنمو الشعر ومنع تساقطه، لذلك نقدِّم إليكِ طريقة منزلية سهلة التطبيق للحصول على شعر صحي بالأناناس تعرفي عليها معنا.

ماسك الأناناس والزبادي من أجل تكثيف الشعر
المكونات:
1/2 أناناس طازج (حسب طول شعرك).
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
ملعقتان من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام
- أضيفي جميع المكونات في وعاء واخلطيها جيدًا حتى يتحول إلى عجينة كريمية ناعمة خالية كليا من الكتل.
- ضعي القناع على شعركِ بعد تقسيم الشعر إلى أقسام صغيرة، ثم قومي بتدليك بصيلات الشعر وتأكدي من وضع القناع من نهايات الشعر وصولًا إلى الجذور.
- قومي بتغطية الشعر بكيس ﺑﻼﺳتيكي أو ﻏطﺎء معالج بالحرارة، واتركي اﻟﻘﻧﺎع على الشعر لمدة 15-30 دقيقة.
- اشطفي شعرك جيدًا بالماء الدافئ واستخدمي أصابعك بشكل فعال لإزالة جميع بقايا الأناناس.
- اغسلي شعركِ بالشامبو والبلسم المفضل لديك.

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