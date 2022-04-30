الأناناس والزبادي لتكثيف الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

تحتوي ثمرة الأناناس على نسبة عالية من الفيتامينات والإنزيمات التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر، والحصول على شعر كثيف كما يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين «سي» المهمة لنمو الشعر ومنع تساقطه، لذلك نقدِّم إليكِ طريقة منزلية سهلة التطبيق للحصول على شعر صحي بالأناناس تعرفي عليها معنا.

ماسك الأناناس والزبادي من أجل تكثيف الشعر

المكونات :

1/2 أناناس طازج (حسب طول شعرك).

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقتان من الزبادي.