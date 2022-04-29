أفكار لتجديد إطلالتك في العيد

القاهرة - بوابة الوسط

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، قد تتسألين: كيف يُمكنني تنسيق ما لدي من ملابس أو تجديدها بقطع إضافية تمنحها إطلالة ساحرة وجديدة؟

بالتأكيد تُفكرين في هذه الأسئلة وتحتاجين لبعض الأفكار التي تُساعدك، حسب «احكي».

أفكار ونصائح لتنسيق ملابس العيد:

1- تستطيعين تغيير إطلالتك بشكل كامل بإضافة حزام لستايلك حيث عادت موضة الأحذية بكافة الأشكال والأحجام. فمثلا إذا كُنتِ ترتدين تنورة مع تي شيرت وحذاء رياضي فـهذا اللوك كاجوال، أما لو أضفتِ حزام وسط مُناسب لهذا اللوك مع حذاء عالِ الكعب، سيتحول إلى لوك يُناسب الخروج بعد الظهر أو في الليل.

2- الفساتين من أكثر القطع المُنتشرة هذا الموسم وتأتي بالكثير من الأشكال والستايلات خاصة الفساتين ذات الأزرار الأمامية حتى أنها تُناسب المُحجبات وغير المُحجبات. فإذا كُنتِ قد حصلتِ على أحد هذه الفساتين فيُمكنكِ ارتداء بنطلون جينز أسفل الفستان وتركه جزء من الأزرار مفتوحة إذا كُنتِ مُحجبة، أو اختيار فساتين بنصف كم أو قصيرة إذا كُنتِ غير مُحجبة.

3- التنانير من أكثر القطع الصيفية التي تُضفي المرح لإطلالتك سواء كُنتِ مُحجبة أو غير مُحجبة، وبالنسبة للقصات فالكرانيش والتنانير المُستقيمة هي أكثر القصات موضة هذا العام. فإذا كُنتِ تملكين بالفعل تنورة صيفية مُريحة نسقيها مع بلوزة جديدة وبالتالي ستحصلين على إطلالة جديدة للعيد.

4- اللون البينك الصريح من أهم صيحات الألوان لهذا العام لذا يُمكنكِ اللجوء لقطعة واحدة بهذا اللون وتنسيقها بالطريقة التي تُحبيها لتحصلي على لوك مُميز ويناسب العيد.

5- إذا كُنتِ لا تُريدين شراء ملابس جديدة هذا العيد وستكتفين بإعادة تنسيق ما لديكِ من ملابس، ففكرة شراء حذاء جديد ستكون جيدة لتجديد إطلالتك وفي الوقت ذاته لن تبذلي الجهد والوقت والمال لشراء ملابس جديدة من الألف للياء.

6- لا شيء يُسعد أي امرأة أكثر من شراء شنطة حريمي جديدة، فما بالك لو كانت حقيبة بمناسبة العيد؟ اشتري حقيبة جديدة ولا بأس من تنسيقها مع حذاء جديد أيضا إذا كان باستطاعتك هذا ونسقي الاثنين مع إطلالتك وصدقيني ستشعرين بفرق.

7- البليزر الطويل يظهر هذا العام كقطعة من البدل النسائية ذات اللون الواحد ولكن يُمكنكِ أيضا اختياره بمفرده وارتدائه بالطريقة التي تناسبك، فكأنكِ اشتريت قطعة واحدة ولكن استطعتِ تكوين إطلالة جديدة.

8- هل تمتلكين جمبسوت؟ إذا كانت خزانتك بها قطعة جمبسوت جددي مظهرها بإضافة حزام لها، أم ارتداء جاكيت قصير عليها أو حتى تنسيقها مع حقيبة وحذاء جديدين.

9- الباتشات من الأشياء التي يُمكنها تجديد إطلالتك، اضيفيها على بنطلون جينز أو جاكيت أو حتى تي شيرت وستشعرين أنكِ اشتريت قطعة جديدة.

10- أما أبسط الأشياء التي يُمكنكِ بها تجديد إطلالتك في العيد هى الإكسسوارات، ليس فقط الأعقاد والخواتم والأساور ولكن الباندانا أو الإيشارب إذا كُنتِ مُحجبة.