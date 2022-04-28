لمواجهة فطريات القدم في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية أن فطريات القدم تهاجم الرياضيين خاصة خلال فصل الصيف، لأن الحذاء الرياضي يوفر بيئة خصبة لنمو الفطريات وتكاثرها بفعل العرق وزيادة حرارة الجسم.

وأضافت الرابطة أن الإصابات الدقيقة للجلد ترفع خطر الإصابة بفطريات القدم، فعند تلف الحاجز الواقي للجلد، يكون من السهل على الجراثيم الفطرية التوغل داخل الجلد وتتكاثر، وفق «24».

وتتمثل العلامات الدالة على الإصابة بفطريات القدم في تغير لون الأظافر إلى الأبيض أو الأصفر وسماكة صفيحة الظفر والتهاب طبقة الظفر. كما أن الأظافر المصابة عادة ما تكون هشة وسرعان ما تتعرض للتقصف.

وتعالج فطريات القدم بمضادات الفطريات. وللحيلولة دون الإصابة بها مجددا، يجب غسل الجوارب والمناشف على درجة حرارة 60 درجة مئوية على الأقل.

وللوقاية على الرياضيين ترك أحذيتهم تجف جيدا بعد التدريب. ووضع الحذاء في أماكن جيدة التهوية. وقد يكون من المفيد أيضا اقتناء زوج احتياطي من الأحذية وارتداء

الجوارب والأحذية، التي تتمتع بتهوية جيدة، وارتداء شبشب في حمامات السباحة والساونا، والتي تمثل مرتعا لفطريات القدم.