الترمس وجل الصبار للتخلص من التصبغات السوداء

القاهرة - بوابة الوسط

أحيانًا تعاني البشرة من التصبغات السوداء، ويأتي الحمل والإرضاع ومراحل التغيرات الهرمونية على رأس الأسباب في هذه الظاهرة الموقتة.

ويسهم التعرّض لأشعة الشمس من دون حذر، ومن دون وضع مستحضرات موثوقة للوقاية من الشمس، في حدوث مثل هذه المشاكل، وكذلك التعرّض لماء الكلور في المسابح أيضًا، وفق «بشرتك. كوم».

لذلك نقدم إليك طريقة منزلية سهلة التطبيق للتخلص من هذه المشكلة تمامًا تعرفي إليها معنا.