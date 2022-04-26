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الترمس وجل الصبار للتخلص من التصبغات السوداء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 01:16 مساء
الترمس وجل الصبار للتخلص من التصبغات السوداء
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أحيانًا تعاني البشرة من التصبغات السوداء، ويأتي الحمل والإرضاع ومراحل التغيرات الهرمونية على رأس الأسباب في هذه الظاهرة الموقتة.
ويسهم التعرّض لأشعة الشمس من دون حذر، ومن دون وضع مستحضرات موثوقة للوقاية من الشمس، في حدوث مثل هذه المشاكل، وكذلك التعرّض لماء الكلور في المسابح أيضًا، وفق «بشرتك. كوم».
لذلك نقدم إليك طريقة منزلية سهلة التطبيق للتخلص من هذه المشكلة تمامًا تعرفي إليها معنا.

المكونات وطريقة التطبيق
امزجي ملعقة كبيرة من الترمس المطحون مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من جل الصبار مع 3 نقط زيت شاي امزجي جيدًا ومن ثم ضعي المزيج على وجهكِ، وتجنبي ملامسة العينين. انتظري ما لا يقل عن أربعين دقيقة ومن ثم اشطفي بالماء الدافئ فالبارد وامسحي الوجه بقطنة مغمسة بعصير الليمون.
كرري هذه الطريقة يومًا بعد يوم وسوف تشاهدين الفرق من أول أسبوع.

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