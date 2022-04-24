حضري واقيا طبيعيا من الشمس بهذه المكونات البسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

في ظل ارتفاع أسعار الكريمات ومستحضرات التجميل، نقدِّم إليكِ الحل بأن تحضري واقيًا للشمس «صن بلوك» من مكونات طبيعية في المنزل لتحمي بشرتكِ من أضرار أشعة الشمس والاسمرار.

تعرَّفي معنا على المكونات وطريقة التحضير وفقًا لموقع «جمالك».