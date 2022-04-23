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الفرق بين ماء العطر وماء التواليت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 02:00 مساء
الفرق بين ماء العطر وماء التواليت
تغيُّر حرارة الجو يتطلب تغيير نوعية العطر الذي تستخدمينه.
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ليس هناك عطر واحد مناسب لكل فصول السنة، فتغيُّر حرارة الجو يتطلب تغيير نوعية العطر الذي تستخدمينه.
عند ذهابك لشراء العطور تلاحظين وجود نوعين من العطور، فإما أن يكون «Eau de Toilette» (ماء التواليت) أو يكون «Eau de Parfum» (ماء العطر)، فأيهما تختارين؟ إليك الإجابة.

ويكون ماء التواليت أقلّ تركيزًا من ماء العطر، وهو أخفّ من حيث رائحته، بما يتناسب مع فصل الصيف وحرارته، كما أن ماء التواليت أقل تكلفة لأنه يحتوي على تركيز أقل من زيت العطر، وليس لأن المكونات مختلفة، كما أن كثافة العطر الذي ترغب في وضعه أمر متروك لك تمامًا.
أما ماء العطر الذي فيأتي مركزًا ليتناسب مع فصل الشتاء ذي الطقس البارد؛ حيث تتبدد الرائحة بشكل أسرع في الهواء الجاف، لذلك ستحتاج إلى تركيز أعلى من العطر للحصول على نفس الرائحة.

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