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قناع طبيعي لعلاج حب الشباب لدى أصحاب البشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 02:01 مساء
قناع طبيعي لعلاج حب الشباب لدى أصحاب البشرة الدهنية
جل الصبار (الإنترنت)
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إليك هذا القناع الذي يعد من القناعات الطبيعية الرائعة، التي يمكنك اللجوء إليها إن كنت من أصحاب البشرة الدهنية المعرضة للحبوب.

يقوم جل الصبار أو الألوفيرا بتهدئة الحبوب الموجودة بالوجه، ويسهم أيضا في التخلص من البكتيريا الموجودة في المسام والتي تعد السبب الرئيسي وراء ظهور حب الشباب، وفق «فستاني».

المكونات طريقة التطبيق
١- اخلطي ملعقة كبيرة من جل الصبار مع قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي ويمكنك تخفيف الخليط بقطرات الماء.

٢- ضعي الخليط على وجه نظيف واتركيه لمدة ١٠ دقائق.

٣- اغسلي وجهك بالماء البارد للتخلص من الخليط وستلاحظين النتيجة مع تكرار تطبيقه.

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