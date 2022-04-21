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مكياج غليتر ناعم من وحي مارغوت روبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 01:30 مساء
مكياج غليتر ناعم من وحي مارغوت روبي
مارغوت روبي (الإنترنت)
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تحتار العديد من النساء في اختيار رسمات مكياج وألوان تناسب إطلالات سهرات رمضان وتكون أيضا متناغمة مع أجواء فصل الربيع الحالي، فاخترنا لك من وحي النجمة العالمية مارغوت روبي رسمة مكياجا ناعما مع ظلال الغليتر الأصفر الذي يعد من أجمل الألوان المناسبة في الربيع، وفق «هي».

مكياج البشرة
مارغوت روبي ظهرت بجمال ناعم وبشرة مشرقة طبيعية مع ظلال العيون الغليتر الملونة الصفراء. وارتكز مكياج بشرتها بالتالي على المستحضرات النيود التي تبرز جمال بشرتها بكل ثقة وتضمن لها تغطية كافية لشوائب الجلد.

قومي أولا بتطبيق الكونسيلر حول منطقة العين عن طريق الطبطبة لإخفاء هالات وحفر حول منطقة العين. جربي كونسيلر«Le Correcteur de CHANEL Longwear Concealer 10 Beige» الذي يخفي إسوداد العين ويمكنك استخدامه كبرايمر أيضا على الجفون العلوية.

استخدمي إسفنجة البيوتي بلندر لتوزيع كريم الأساس المناسب للون بشرتك، مع الحرص على الدمج جيدا في زوايا تفاصيل الوجه. اخترنا لك كريم الأساس «ديور باكستيج فيس أند بودي» Dior Backstage Face & Body Foundation يوفر لك تغطية مثالية للبشرة.

امنحي النضارة لبشرتك في سهرات رمضان مع ملمع الوجه «إيكلا دو بيوتي إيفيت لوميير جل فيس غلوس» Éclat De Beauté Effet Lumière Gel Face Gloss من «غوتشي بيوتي» Gucci Beauty للمسة نهائية ندية ومضيئة للوجه.

مكياج العيون
مكياج عيون مارغوت روبي تميز بالمظهر المشرق والناعم من خلال تطبيق أولا الظل التمهيدي باللون البيج، ثم تمرير الظل الأصفر الغليتر بشكل ناعم على الجفن المتحرك فقط من دون سحبه بشكل مجنح. يمكنك اختيار الغليتر الأصفر من باليت ظلال العيون «نوتي نيود» التي تضم 18 لونا مستوحى من تدرجات البشرة المختلفة، وأيضا يمكنك اختيار الدرجة الصفراء الذهبية اللامعة من باليت Chanel Signe Particulier Exclusive Creation 4 ombres.

شانيل
أنهي مكياج عينيك من خلال تمرير ضربات الماسكارا السوداء على الرموش، واخترنا لك ماسكارا MASCARA L’OBSCUR من Gucci Beauty لرموش بارزة وكثيفة تؤطر شكل العين بجاذبية.

مكياج الشفاه
شفاه مارغوت روبي جاءت ناعمة ووردية مع ظلال عينيها الصفراء، لتبدو بجمال هادئ ولطيف. فاختاري أحمر الشفاه الوردي ومرريه بشكل متناغم على كامل رسمة الفم. يمكنك اختيار أحمر شفاه Gloss Bomb Universal Lip Luminizer من Fenty Glow.

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