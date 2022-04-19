وصفات طبيعية سريعة للعناية ببشرتك في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

يتسبب حرمان الجسم من المياه لعدة ساعات طويلة، أثناء الصيام، في تعرض البشرة للجفاف والذي بدوره يتسبب في سلسلة من المشاكل.

ولك عزيزتي نقدم أسرع وصفات طبيعية فعالة للعناية ببشرتك في رمضان، حسب «فستاني».

١- لبشرة صافية ونقية، احفظي ماء الجبن (شرش اللبن) في زجاجة وضعيها في الثلاجة وامسحي منه على بشرتك مرتين يوميًا. اتركيه على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اغسليه. والمواظبة على هذا القناع، تساهم في تبييض البشرة وتنظيفها.

٢- للحفاظ على أيدي ناعمة، اصنعي مقشر طبيعي. اخلطي ملعقة كبيرة من القهوة مع أخرى صغيرة من السكر ويمكنك إضافة أخرى صغيرة من زيت الزيتون. وافركي يديك بالخليط وستشاهدين بنفسك النتيجة.

٣- لشفايف وردية بشكل طبيعي، اخلطي القليل من الكركديه الدافئ مع كمية مناسبة من الفازلين وطبقيها على شفاهك في المساء كل يوم لمدة أسبوع، وستتمتعين بشفاه وردية طبيعية وخالية من التشققات.

٤- لتقضي على تشقق الكعبين، ادهني كمية مناسبة من زيت جوز الهند السائل عليهم قبل الخلود للنوم.

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٥- للتخلص من رائحة العرق الكريهة، اخلطي ١ ملعقة كبيرة خل التفاح مع نفس الكمية من المياه. ضعي قطن نظيف في هذا الخليط وامسحي الإبطين به.

٦- تمتعي ببشرة مضيئة ومليئة بالحيوية، وذلك بإضافة ملعقة صغيرة زبادي وأخرى لبن بودرة وملعقة عسل نحل. قومي بخلطها جيدًا وطبقيها على بشرتك لمدة ٢٠ دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد لغلق المسام.

٧- قومي بتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم وخاصة الأماكن الحساسة عن طريق مسحها بإسكينول الليمون.