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طرق تنسيق الكيمونو مع ملابسك في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 01:08 مساء
طرق تنسيق الكيمونو مع ملابسك في رمضان
الكيمونو رداء من أصول يابانية لكن دور الأزياء تقدمه بأشكال تحمل لمسة شرقية (الإنترنت)
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يتسم رداء الكيمونو التقليدي الياباني بقصته الواسعة والفضفاضة، لذا إنه أيضا من بين التصاميم المثالية لاعتمادها خلال شهر رمضان.

صحيح أنه لبس من أصول يابانية، لكن دور أزياء عدة باتت تقدمه بأشكال وطبعات مختلفة بعضها يحمل لمسة شرقية، ليتناسب من دون شك مع الليالي الرمضانية، حسب «جمالك».

بالنسبة لطرق تنسيق الكيمونو في رمضان 2022، فيمكنكِ اللجوء إلى مختلف الطرق وفي كافة الإطلالات أي من الكاجوال إلى الرسمية.

-عباءات متنوعة لإطلالة رمضانية ساحرة

في إطلالتك الكاجوال، نسقي كيمونو مع سروال جينز، توب بسيط وحذاء فلات سواء كان صندل، ميول أو غيرهما.

في إطلالاتكِ الكاجوال شيك، يمكنكِ أن تعتمدي في رمضان 2022 كيمونو مع بنطلون جينز أو سروال كلاسيكي واسع وحذاء كعب مثلا وفي لوكاتكِ الرسمية اختاري فستان أو تنورة مع كيمونو.
 

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