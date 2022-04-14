تمارين للوجه تجعلك تبدين أصغر سنا

القاهرة - بوابة الوسط

توجد أكثر من 20 عضلة فردية على جانبي وجهك، لكنك لن تجدي أي معدات في صالة الألعاب الرياضية للمساعدة في تقوية أي منها. وإذا كنت مجتهدة في تمرين جسمك، فهل يمكنك فعل الشيء نفسه لعضلات وجهك؟

وبينما تقدم العديد من المنتجعات الصحية والصالونات باهظة الثمن خدمات من نوع «صالة الألعاب الرياضية للوجه»، يمكنك ممارسة يوجا الوجه في المنزل مجانا، وفق «24».

وقالت أخصائية العلاج الطبيعي، ساندرا جيل فراينا، لجريدة «هافينغتون بوست الأميركية»: «يشعر الكثير من الناس بالتوتر في وجوههم، ويمكن أن تساعد يوجا الوجه في تخفيف هذا التوتر. ويمكن أن تساعدك تمارين اليوجا التي تركز على الوجه في الحصول على مظهر أكثر نحافة من خلال السماح للعضلات بالاسترخاء والظهور بمظهر أكثر شبابا».

وهناك بعض الأدلة العلمية التي تثبت فعالية تمارين تنغيم الوجه، والمعروفة أيضا باسم يوجا الوجه. ويمكن لعضلات الوجه القوية أن تفعل المعجزات في حالة ترهل الوسادات الدهنية.

ويمكن أن تساعد يوجا الوجه في زيادة الدورة الدموية، وغالبا ما تكون التحسينات مرئية في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط، حيث يصبح الجلد أكثر مرونة ونعومة عند اللمس.

فيما يلي 3 تمارين أساسية تعيد النضارة والشباب لبشرة الوجه:

رفع الخدين

افتحي فمك على شكل حرف O وضعي شفتك العلوية على أسنانك، وابتسمي لرفع الوجنة إلى أعلى، ضعي أصابعك برفق على الجزء العلوي من الخد، ثم حرري عضلات الخد لخفضها، ثم ارفعيها للخلف. كرري ذلك بخفض ورفع الخدين.

نحت الخدود

ابتسمي دون إظهار الأسنان، وضعي شفاهك معا، وابتسمي لدفع عضلات الخد إلى الأعلى، وضعي أصابعك على زوايا الفم وحركيها إلى أعلى الخدين، واستمري لمدة 20 ثانية.