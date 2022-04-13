مواد مهمة لصحة وجمال شعرك

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت مجلة «Instyle» أن مستحضرات التقشير المحتوية على حمض «ألفا هيدروكسي» (AHA) أو حمض «بيتا هيدروكسي» (BHA) تعمل على تخليص فروة الرأس من بقايا مستحضرات التصفيف والأوساخ وقشور الجلد الميتة، كما أنها تحول دون انسداد بصيلات الشعر أو جفاف فروة الرأس.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن هذا التنظيف العميق يعمل على تجديد خلايا فروة الرأس، مما يساعد على تسريع وتيرة نمو الشعر، وفق «فرانس برس».

وتعالج مادة «آلانتوين» فروة الرأس من الاحمرار والتهيج والحكة، كما أنها تعمل على ترطيب الشعر وزيادة مرونته وتعيد إليه لمعانه وبريقه.

ويعمل حمض الهيالورونيك على تقوية الشعر من الداخل ويجعله أكثر متانة، لا سيما الأطراف، التي تبدو أكثر صحة وقوة وتستعيد لمعانها وبريقها.