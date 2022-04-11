فوائد زيت العنبر لشعرك

القاهرة - بوابة الوسط

يدخل زيت العنبر العطري في تصنيع كثير من منتجات العناية بالشعر كالشامبو والبلسم والسيروم.

ويُمزج مع بعض الزيوت العطرية الأخرى للاستفادة بعناصرها أيضا، كزيوت اللوز الحلو ونواة المشمش وخشب الصندل واللبان وخشب الأرز والصنوبر والقرنفل والبرتقال والليمون، حسب «سوبر ماما».

وفيما يلي أهم فوائد زيت العنبر للشعر:

ترطيب الشعر: يُغلف زيت العنبر بصيلات الشعر ويرطبها، ما يساعد على تغذيته وحمايته من التلف والهيشان والتقصف والجفاف، والحصول على مظهر صحي ولامع.

تعزيز نمو الشعر: يحسن زيت العنبر الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يحفز نمو الشعر، ويزيد كثافته.

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منع تساقط الشعر: زيت العنبر يحسن الدورة الدموية لفروة الرأس -كما ذكرنا- لذلك فإن تدليكها ببضع قطرات منه ينشط بصيلات الشعر ويجددها، ويقلل مشكلة التساقط.

علاج قشرة الشعر والصدفية: يحتوي زيت العنبر على مضادات للبكتيريا والفطريات، ما يساعد على علاج الالتهابات وصدفية الشعر والقشرة.