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5 أقنعة منزلية لترطيب بشرتك في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 02:00 مساء
5 أقنعة منزلية لترطيب بشرتك في رمضان
البشرة تحتاج إلى عناية خاصة في رمضان (الإنترنت)
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تحتاج بشرتك إلى عناية خاصة خلال شهر رمضان، للحفاظ عليها رطبة ونضرة دومًا خاصة في ساعات الصيام.

إليك مجموعة من الأقنعة الطبيعية، التي ستساعدك في ترطيب بشرتك، لتحصلي على وجه أكثر صحة وإشراقًا.

دهون الحليب
واحد من أكثر الأقنعة المنزلية التي تقوم بتهدئة بشرتك بطريقة رائعة؛ لذا قومي بأخذ دهون اللبن الحليب المخزن في الثلاجة ومزجه مع 14 كوبًا من الماء لعمل عجينة، ثم طبقيه على وجهك بأكمله واتركيه حتى يجف واشطفي وجهك بعدها بالماء الدافئ.

الزبادي
يعتبر الزبادي الطبيعي من أكثر المنتجات التي تساعدك في ترطيب وتهدئة بشرتك بطريقة مثالية، خاصة في فترات الصيام التي سنقضيها في أجواء الصيف الحارة، قومي باستخدام ملعقتي طعام من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، وطبقيه على وجهك في حالته الباردة واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

الخيار والصبار
قد تتعرضين لجفاف البشرة بسبب التعرض كثيرًا لأشعة الشمس في فصل الصيف؛ لذا يمكنك التخلص من هذه المشكلة والتمتع ببشرة رطبة وحيوية استعدادًا لشهر رمضان الكريم، من خلال عمل خليط من قشر الخيار و200 ملي من الإسبرين و14 كوبًا من هلام الصبار، وعندما تحصلين على عجينة طبقيها على وجهك واتركيها لمدة 30 دقيقة واشطفي بشرتك بعدها بالماء البارد.

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر يتمتع بمواد مضادة للأكسدة بإمكانها تهدئة وترطيب بشرتك جيدًا، كما أنه يستخدم كمكافح لحب الشباب وتقليل الالتهابات الجلدية نتيجة التعرض لأشعة الشمس، ويحافظ على زيوت بشرتك الطبيعية متوازنة؛ لذا قومي بتفريغ واحد أو اثنين من أكياس الشاي ونقع كرات القطن به وتطبيقها على الوجه، وبعد عشر دقائق قومي بغسل وجهك.

الخوخ
نحن في موسم الخوخ، وهو منتج صيفي طبيعي يعد من أفضل أقنعة الوجه التي لها مفعول ممتاز في ترطيب البشرة، كل ما تحتاجينه هو مزج بياض بيضة مع نصف حبة من الخوخ، وتطبيقها على جميع أنحاء بشرتك وتركها لمدة 20 دقيقة ثم شطف البشرة بالماء جيدًا.

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