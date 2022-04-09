ماذا تعرفين عن «تمرين الشعر»؟

القاهرة - بوابة الوسط

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صيحة جديدة تُدعى تمرين الشعر (Hair Training)، ويقصد بها عدم غسل الشعر لفترة طويلة من الوقت.

وذلك لأن هذه الطريقة تمرّن الشعر على تنظيف نفسه بنفسه، حسب رواد تلك المنصات، وفق «جمالك».

وتدريب الشعر هو عملية إطالة الوقت تدريجيًا بين أيام الغسيل وصولًا إلى غسل الشعر مرة كل 30 يومًا.

وترتكز هذه النظرية على أن فروة الرأس تتكيف مع عدد الغسلات، فإذا اعتادت فروة الرأس على عدد قليل من الغسيل، ستنتج بالتالي كمية أقل من الزيوت والدهون، الأمر الذي يؤدي فيما بعد إلى عدم الحاجة لغسل الشعر سوى مرة واحدة في الشهر.

هل فعلًا الطريقة فعالة؟

وفقاً لخبراء الشعر، إن غسل الشعر بشكل أقل، يساعد فروة الرأس على إنتاج كمية أقل من الزيوت ولن يبدو الشعر دهنيًا بسرعة.

لكن من جهة أخرى، أشار الخبراء إلى أن التقليل من الزيوت والدهون التي تفرزها فروة الرأس ممكن أن يكون عن طريق الاستغناء عن جميع المكونات القاسية على الفروة، كالشامبو الجاف، الكيراتين، البارابين وغيرها.

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كذلك، وفضلًا عن الزيوت، فإن الشعر يتعرض لأوساخ وبكتيريا عدة تتغلغل في الشعر وتسبب الحكة، لذا من المهم جدًا غسل الشعر بين الفترة والأخرى. كخلاصة، تنقسم الآراء حيال هذه الطريقة، لكن ما هو أكيد أنها تساهم في تقليل إنتاج الزيوت والدهون في فروة الرأس.