عادات صحية لمنع ظهور قشرة الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

يوجد الكثير من الأسباب وراء ظهور قشرة الشعر، سواء من خلال بعض العادات الصحية الخاطئة التي نقوم بها دون أن ننتبه، أو حتى بسبب مشكلة مرضية أو جلدية تؤدي إلى ظهور قشرة الشعر بالشكل الكبير الذي يمكن أن يزعجك.

وهنا نقدم لك بعض العادات الصحية التي تسهم في منع ظهور قشرة الشعر، حسب «فستاني».

عادات صحية لمنع ظهور قشرة الشعر

يجب الاهتمام في البداية باستشارة طبيب الجلدية، للتعرف على سبب قشرة الشعر التي تعاني منها.

يمكنك الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات التي يؤدي نقصانها إلى ظهور قشرة الشعر، مثل الزنك وفيتامين B وأوميجا 3.

إن كنت محجبة اعتني بشعرك جيدا، من خلال تعريضه للهواء والشمس باستمرار وتمشيطه جيدا.

يمكنك عمل مساج لفروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية، التي يمكن أن تساعدك في التخلص من القشرة.

-تخلصي من قشرة شعرك بهذه المكونات

تنظيف فرش الشعر باستمرار من الخطوات المهمة التي تمنع تراكم الجراثيم والبكتريا في الفرشاة وانتقالها للشعر.

تنظيف فروة الرأس بشكل مستمر خطوة مهمة تساعدك في التخلص من الجلد الميت من أجل تنشيط الدورة الدموية ونمو الشعر بشكل طبيبي.

اهتمي باستخدام منتجات الشعر الطبيعية والطبية، والتي تساعدك في تنظيف فروة الرأس والعناية بها، دون أن يكون لها تأثير سلبي عليها.