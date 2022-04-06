الألوان الزاهية موضة طلاء الأظافر في صيف 2022

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت مجلة «Instyle» أن الألوان الزاهية تهيمن على موضة طلاء الأظافر في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأظافر تتألق هذا العام باللون الوردي الباربي «Barbie Pink»، الذي يتناغم مع الأظافر القصيرة، والأصفر بلون شربات الليمون «Lemon Sorbet»، وهو لون أصفر فاتح باستيلي منعش، وفق «24».

كما يتألق طلاء الأظافر باليوسفي «Tangerine»، وهو لون برتقالي قوي تألقت به النجمة ميغان فوكس، والأزرق الكهربائي «Electric Blue»، الذي يستحضر في الذهن صورة مياه الخلجان الزرقاء في «كوت دازور»، والذي يتناغم مع الملابس البيضاء.