مرطب طبيعي لحماية بشرتك صيفا

القاهرة - بوابة الوسط

تحتاج البشرة إلى ترطيب دائم خصوصًا مع ارتفاع حرارة الجو، فالجفاف هو العدو الأول لبشرتك.

إليكِ طريقة تحضير مرطب طبيعي تستطيعين وضعه يوميًا دون الخوف من المواد الكيميائية، حسب «جمالك».

المكونات

نصف كوب زيت لوز أو زيت زيتون، حسب الرغبة.

ربع كوب زيت جوز الهند.

ربع كوب شمع العسل.

ملعقة صغيرة من فيتامين «هـ». (يُباع في الصيدليات في صورة كبسولات)

أي زيوت عطرية حسب الرغبة.

الطريقة

اخلطي جميع المكونات في برطمان بعد غسله وتجفيفه جيدًا.

ضعى البرطمان في طبق به ماء واتركيه على النار بعد تغطيته، حتى يبدأ جميع المكونات في الذوبان.

رجي البرطمان جيدًا كي تمتزج جميع المكونات معًا.

اتركيه ليجمد ويصبح جاهزًا للاستخدام اليومي.

-بلسم طبيعي لترطيب الشفاه