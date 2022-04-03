رحيل مصور الموضة البارز باتريك دومارشولييه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حساب باتريك دومارشولييه «انستغرام»، الجمعة، وفاة المصور الفرنسي البارز في عالم الموضة، عن 78 عامًا.

وجاء في منشور الحساب «نعلن ببالغ الأسى وفاة باتريك دومارشولييه في 31 مارس 2022 عن 78 عامًا»، مضيفًا «رحل تاركًا وراءه زوجته ميا وأبناءه الثلاثة غوستاف وأرثر وفيكتور وثلاثة أحفاد»، وفق «فرانس برس».

ودومارشولييه الذي مرّت أمام عدسة كاميرته ناومي كامبل وكايت موس ونيكول كيدمان والأميرة ديانا هو شخصية بارزة في مجال التصوير في عالم الموضة.

وعمل بشكل أساسي في مجلتي «هاربر بازار» و«فوغ» بنسختها الأميركية، قبل أن ينتقل للعمل لصالح علامات تجارية كبرى في عالم الموضة من بينها «شانيل» و«ديور» و«أرماني».

والتقط دومارشولييه خلال مسيرته الممتدة على 40 عامًا، صورًا لعارضات أزياء خلال تسعينيات القرن الفائت منهنّ ناومي كامبل وسيندي كروفرد، بالإضافة إلى تصويره ممثلات شهيرات في هوليوود كنيكول كيدمان عندما كانت حاملاً ومادونا. وكان كذلك المصوّر الشخصي للأميرة ديانا.

عالم الموضة

منذ العام 2018، تراجع عمل دومارشولييه في عالم الموضة، بعدما اتهمته نساء عدة بالتحرش الجنسي. ونشرت جريدة «ذي بوسطن غلوب» الأميركية اليومية في فبراير شهادات سبع نساء، من بينها أقوال إحدى مساعداته السابقات. وكان المصوّر ينفي باستمرار هذه التهم.

وأثنى الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة عبر تويتر الجمعة بـ«مصوّر لامع» جعل «الموضة الفرنسية والعالمية تتألق في العالم بأسره».

-اتهامات لمصور موضة فرنسي بالتحرش الجنسي

وولد دومارشولييه في هافر (نورماندي، في شمال غرب فرنسا)، وبدأ في سن الـ17 يعمل في مجال التصوير. وانتقل عندما بلغ عشرين عامًا إلى باريس ليحقق حلمه ويصبح مصوّرًا في عالم الموضة. ثم سافر إلى نيويورك العام 1975 حيث بدأ مسيرته كمصوّر مساعد قبل أن يبدأ يصوّر لصالح مجلة «فوغ».