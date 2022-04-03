Atwasat

رحيل مصور الموضة البارز باتريك دومارشولييه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 01:32 مساء
رحيل مصور الموضة البارز باتريك دومارشولييه
المصور الفرنسي باتريك دومارشولييه في باريس في فبراير 2014 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن حساب باتريك دومارشولييه «انستغرام»، الجمعة، وفاة المصور الفرنسي البارز في عالم الموضة، عن 78 عامًا.

وجاء في منشور الحساب «نعلن ببالغ الأسى وفاة باتريك دومارشولييه في 31 مارس 2022 عن 78 عامًا»، مضيفًا «رحل تاركًا وراءه زوجته ميا وأبناءه الثلاثة غوستاف وأرثر وفيكتور وثلاثة أحفاد»، وفق «فرانس برس».

ودومارشولييه الذي مرّت أمام عدسة كاميرته ناومي كامبل وكايت موس ونيكول كيدمان والأميرة ديانا هو شخصية بارزة في مجال التصوير في عالم الموضة.

وعمل بشكل أساسي في مجلتي «هاربر بازار» و«فوغ» بنسختها الأميركية، قبل أن ينتقل للعمل لصالح علامات تجارية كبرى في عالم الموضة من بينها «شانيل» و«ديور» و«أرماني».

والتقط دومارشولييه خلال مسيرته الممتدة على 40 عامًا، صورًا لعارضات أزياء خلال تسعينيات القرن الفائت منهنّ ناومي كامبل وسيندي كروفرد، بالإضافة إلى تصويره ممثلات شهيرات في هوليوود كنيكول كيدمان عندما كانت حاملاً ومادونا. وكان كذلك المصوّر الشخصي للأميرة ديانا.

عالم الموضة
منذ العام 2018، تراجع عمل دومارشولييه في عالم الموضة، بعدما اتهمته نساء عدة بالتحرش الجنسي. ونشرت جريدة «ذي بوسطن غلوب» الأميركية اليومية في فبراير شهادات سبع نساء، من بينها أقوال إحدى مساعداته السابقات. وكان المصوّر ينفي باستمرار هذه التهم.

وأثنى الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة عبر تويتر الجمعة بـ«مصوّر لامع» جعل «الموضة الفرنسية والعالمية تتألق في العالم بأسره».

-اتهامات لمصور موضة فرنسي بالتحرش الجنسي

وولد دومارشولييه في هافر (نورماندي، في شمال غرب فرنسا)، وبدأ في سن الـ17 يعمل في مجال التصوير. وانتقل عندما بلغ عشرين عامًا إلى باريس ليحقق حلمه ويصبح مصوّرًا في عالم الموضة. ثم سافر إلى نيويورك العام 1975 حيث بدأ مسيرته كمصوّر مساعد قبل أن يبدأ يصوّر لصالح مجلة «فوغ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان

بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
حضري أسهل وأشهى المعجنات في رمضان

حضري أسهل وأشهى المعجنات في رمضان
بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل
موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟

موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟
هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة
«أدرينالين» مع هادي لارتيست

«أدرينالين» مع هادي لارتيست
«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا

«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا
اقتصاد بلس (حلقة 30)

اقتصاد بلس (حلقة 30)
مقابلة خاصة | فتحي باشاغا

مقابلة خاصة | فتحي باشاغا
«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين

«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين
العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972

العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972
كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!

كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!
الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي

الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي
كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي

كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي
جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد

جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام

العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام
إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشوفان وزيت الزيتون للتخلص من الجلد الميت
الشوفان وزيت الزيتون للتخلص من الجلد الميت
قناع لنضارة بشرتك أثناء الصيام
قناع لنضارة بشرتك أثناء الصيام
حمية غذائية صحية لشهر رمضان
حمية غذائية صحية لشهر رمضان
ظلال الجفون البراقة موضة 2022
ظلال الجفون البراقة موضة 2022
هذه الأطعمة للحصول على أظافر قوية وصحية
هذه الأطعمة للحصول على أظافر قوية وصحية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ملابس شيرين تعرضها للانتقاد
ملابس شيرين تعرضها للانتقاد...
أول عرض حي لـ«بوربري» منذ عامين
أول عرض حي لـ«بوربري» منذ عامين...
ما هي أسباب الرائحة الكريهة بفروة الرأس؟
ما هي أسباب الرائحة الكريهة بفروة الرأس؟...
مكياج نيود على طريقة ياسمين صبري
مكياج نيود على طريقة ياسمين صبري...
5 أسباب تدفعك لاستخدام سبراي الشعر
5 أسباب تدفعك لاستخدام سبراي الشعر...
المزيد
رحيل مصور الموضة البارز باتريك دومارشولييه
رحيل مصور الموضة البارز باتريك دومارشولييه...
دليلك لاختيار لون الحجاب المناسب لبشرتك
دليلك لاختيار لون الحجاب المناسب لبشرتك...
عباءات متنوعة لإطلالة رمضانية ساحرة
عباءات متنوعة لإطلالة رمضانية ساحرة...
هذه الأطعمة للحصول على أظافر قوية وصحية
هذه الأطعمة للحصول على أظافر قوية وصحية...
ظلال الجفون البراقة موضة 2022
ظلال الجفون البراقة موضة 2022...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط