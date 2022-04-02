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دليلك لاختيار لون الحجاب المناسب لبشرتك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 01:47 مساء
دليلك لاختيار لون الحجاب المناسب لبشرتك
ألوان الحجاب (الإنترنت)
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يعتمد اختيار الحجاب المناسب لك على عدد من المعايير أبرزها لون بشرتك، فما يلائم البشرة الداكنة قد لا يلائم البشرة الفاتحة أو المتوسطة بينهما.

وإليك هذا الدليل لمعرفة ألوان الحجاب التي تليق بدرجة لون بشرتك، وكيف تختارينها بعناية شديدة، حسب «فستاني».

الحجاب المناسب للبشرة الغامقة
صاحبات البشرة الغامقة هن الأكثر حظًا بين جميع ألوان البشرة باختلاف الأندرتون «undertone» الخاص بهن، حيث يتمتعن بنفس خصائص الأندرتون المحايد «neutral undertone»، فجميع الألوان تناسب بشرتهن ما عدا الأبيض الصريح فيفضل تجنبه والاعتماد على اللون الأبيض العاجي «Ivory color».

والألوان الحادة تكون رائعة جدًا عليهن مثل اللون الأحمر والنبيتي وكذلك جميع درجات اللون البني.

الحجاب المناسب للبشرة الفاتحة
إذا كنت من ذوات البشرة الفاتحة والأندرتون «undertone» الخاص بك بارد، فننصحك بالاعتماد على الألوان المستوحاة من الأحجار الكريمة «Jewel tones» مثل اللون الأزرق بدرجاته واللون الفوشيا والبنفسجي أيضًا ودرجاتهما.

وإذا كنت لا تفضلين الألوان الغامقة أو الحادة وتحبين ألوان الحجاب الفاتحة مثل درجات النود، فننصحك بالاعتماد على الألوان البيج المائلة للون الأزرق والبنفسجي.

وكذلك إذا كنت من ذوات البشرات المائلة للون الأصفر اعتمدي على الألوان المائلة للون البرتقالي والأصفر كاللون الخوخي والأحمر المائل للون البرتقالي أيضا.

بالنسبة للونين الأبيض والأسود، فجميع درجات اللون الأبيض ستكون مناسبة لك، لكن يفضل الأبيض المائل على اللون الأصفر «الأوف وايت» «off white»، إذا كنت من صاحبات البشرة الدافئة.

كذلك الأسود، حيث إنه يمكن أن يكون حادًا بعض الشيء إذا كانت ملامحك ناعمة وفاتحة (تملكين عينين باللون البني الفاتح على سبيل المثال) فعند ذلك يفضل الاعتماد على الدرجات الغامقة من اللون الرمادي بدلًا من اللون الأسود الصريح.

الحجاب المناسب للبشرة المتوسطة
عادة معظم صاحبات البشرات المتوسطة يملن للأندرتون الدافئ «warm undertone»، خصوصًا في بلادنا العربية. لذلك فألوان الحجاب المناسبة لك هي الألوان المحايدة «neutrals» المائلة للأصفر كالبيج الصريح، وكذلك درجات الألوان البني والأخضر المائلة للأصفر أيضًا.

الألوان الغامقة والحادة ستكون مناسبة لك بشكل كبير خصوصًا إذا كنت تتمتعين بملامح حادة، كالحواجب السميكة والعيون البنية الغامقة، فعلى سبيل المثال اللون الأزرق الملكي سيكون مناسبًا لك جدًا.

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