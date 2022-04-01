عباءات متنوعة لإطلالة رمضانية ساحرة

القاهرة - بوابة الوسط

الكثير من النساء يبحثن عن العباءات المناسبة لرمضان، حتى يتألقن بها في إطلالات السهرات المنزلية والخروجات خلال الشهر الكريم.

نقدم لكِ أربع صيحات للعباءة لتختاري منها ما يناسبك خلال شهر رمضان، حسب «فستاني».

العباءة الأورجانزا

العباءة المصنوعة من الأورجانزا أو المزينة بقماش التل من الصيحات المنتشرة منذ عدة سنوات لكنها لا تزال متربعة على عرش موضة العباءات هذا العام. هذا الستايل مناسب للفتاة التي تبحث عن قصات ناعمة وغير تقليدية.

يمكنك ارتداء عباءة كاملة بالأورجانزا أو الاتجاه للتصاميم التي تتزين أجزاء منها بالتل والأورجانزا.

الغنية بالشراشيب

صيحات الشراشيب والشرائط، والريش وصلت إلى عالم العباءات أيضا، فإذا كنتِ من محبي هذه الصيحات التي ظهرت في كثير من موديلات الملابس مثل الجينز والجواكيت، فيمكنك اقتناء عباءة مزينة بالشراشيب مثل تلك المتوافرة لدى متجر قبيلة.

المطرزة بالورود البارزة

هذا النوع من العباءات هو الأجمل على الإطلاق ويعكس الأجواء الربيعية والصيفية، فيمكنك البدء في ارتدائها من الآن.

المزينة بالكرانيش

الكرانيش هي اختيار الكثير من البلوجرز في الوقت الحالي، وهي مناسبة للمرأة العصرية التي تبحث عن الطابع الشبابي في العباءات.

يمكنك اختيار عباءة بقصة الكرانيش سواء على الصدر أو الأكمام أو الذيل حسب ذوقك الشخصي.

صيحات للعباءة (بوابة الوسط)

صيحات للعباءة (بوابة الوسط)

صيحات للعباءة (بوابة الوسط)