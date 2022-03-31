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هذه الأطعمة للحصول على أظافر قوية وصحية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 03:30 مساء
هذه الأطعمة للحصول على أظافر قوية وصحية
يمكن أن تدعم مكملات الكولاجين البحري مستويات الكولاجين المفيدة (الإنترنت)
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يمكن أن تخبرك أظافرك عما إذا كنت تعاني من نقص في أحد العناصر الغذائية، كما قالت أخصائية التغذية السريرية جيسيكا سيبل لموقع «ميترو» البريطاني.

وتضيف جيسيكا «إذا كنت تعانين من نقص في الفيتامينات، مثل الزنك، فقد تتأثر صحة أظافرك ونعومتها وملمسها ومعدل نموها. الأظافر الهشة والضعيفة غالبًا ما تكون علامة على نقص الحديد أو البروتين. هذه البقع البيضاء المزعجة التي تراها أحيانًا على أظافرك تشير عادةً إلى نقص الفيتامينات أو المعادن أيضًا - عادةً الزنك أو الكالسيوم أو فيتامينات ب أو الأحماض الدهنية الأساسية»، وفق «24».

وتقول أخصائية التغذية: «عند تناول الطعام مع وضع صحة أظافرك في الاعتبار، فإن أهم المكونات ستشمل اليود والزنك والسيلينيوم، ويعمل كل مكون على تعزيز صحة الأظافر وقوتها من جميع النواحي».

وبالنسبة لليود والمأكولات البحرية والأعشاب البحرية ومنتجات الألبان والبيض ستكون أفضل صديق لأظافرك.

وتضيف جيسيكا «بالنسبة للزنك، يجب أن تأكلي المحار، لحم البقر، المأكولات البحرية، المكسرات، البذور، الفاصولياء، ومنتجات الألبان».

بينما يمكنك الحصول على كل ما تحتاجينه من نظامك الغذائي، فإن المكملات طريقة جيدة ليس فقط للتأكد من أنك تحصلين على ما تحتاجينه، ولكن أيضًا لمنح أظافرك دفعة إضافية. والفيتامينات الغنية بالمعادن وتحتوي على اليود والزنك والحديد والسيلينيوم، يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأظافر وقوتها. والكولاجين هو إضافة رائعة لنظام غذائي صحي ومتنوع مفيد للأظافر.

ويمكن أن تدعم مكملات الكولاجين البحري مستويات الكولاجين المفيدة وتحافظ عليها من أجل أظافر صحية وقوية.

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