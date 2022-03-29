حمية غذائية صحية لشهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

خلال الصيام يحرق جسمك الكربوهيدرات المخزنة، ثم الدهون، ويفقد كميات من الماء والمعادن.

ولذلك عليكِ اتباع حمية غذائية صحية لتعويض ما يفقده جسمك خلال الصيام، حسب «سوبر ماما».

في الفطور

السوائل: كالماء والعصائر الطبيعية واللبن، كل هذه السوائل تعوض جسدك عن الماء الذي فقده خلال اليوم.

التمر: يعد التمر خيارًا آخر، إذ يعوض السكريات والمعادن التي فقدها جسمك.

الفواكه: يمكنكِ كسر صيامك على الفواكه، خاصة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء.

الحساء: يحتوي على كميات كبيرة من الماء، والبروتينات والدهون.

بعد كسر الصيام

تناول وجبة فطور صحية متكاملة تحتوي على الكربوهيدرات؛ كالأرز والخبز والمعكرونة، وعلى البروتين كاللحوم والبيض والأسماك والبقوليات، والدهون الصحية والخضراوات.

تجنبي الأطعمة صعبة الهضم كالأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية، والمحمرة.

بعد الفطور بعدة ساعات تناولي وجبة خفيفة تحتوي على الفواكه ومنتجات الألبان.

أثناء السحور

احرصي على تناول كربوهيدرات تحتوي على الحبوب الكاملة، كالشوفان، فهو يشعرك بالشبع مدة طويلة.

تناولي خضراوات وفواكه غنية بالماء كالخيار، واشربي كمية كافية من السوائل.

تناولي منتجات الألبان كالزبادي.

تجنبي المخللات على السحور والجبن المملح.

تجنبي المشروبات المحتوية على الكافيين، فهي مدرة للبول وتفقدك كميات كبيرة من الماء.