قناع لنضارة بشرتك أثناء الصيام

القاهرة - بوابة الوسط

نقترب من شهر رمضان الكريم، وقد تتضرر البشرة خلال فترة الصيام بسبب غياب الكثير من العناصر المفيدة، لعدم تناولنا أي عناصر غذائية لمدة زمنية طويلة.

لكن لا داعي للقلق، إليك قناع يحفظ لبشرتك نضارتها خلال ساعات الصيام، وفق موقع مجلة «الجمال».

المكونات:

عصير ليمونة

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من زيت السمسم

ملعقة من ماء الورد