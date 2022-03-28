قناع لنضارة بشرتك أثناء الصيام...

نقترب من شهر رمضان الكريم، وقد تتضرر البشرة خلال فترة الصيام بسبب غياب الكثير من العناصر المفيدة، لعدم تناولنا أي عناصر غذائية لمدة زمنية طويلة.
لكن لا داعي للقلق، إليك قناع يحفظ لبشرتك نضارتها خلال ساعات الصيام، وفق موقع مجلة «الجمال».
المكونات:
عصير ليمونة
ملعقة من زيت الزيتون
ملعقة من زيت السمسم
ملعقة من ماء الورد
الخطوات:
اغسلي بشرتك بالمياه الدافئة وجففيها بمنشفة قطنية.
ثم اغسلي بشرتك بعصير الليمون وانتظري دقائق قليلة ثم قومي بغسل بشرتك بالماء الدافئ مرة أخرى.
بعدها امزجي باقي المكونات ووزعي القناع على بشرتك وانتظر لمدة 30 دقيقة.
وأخيرا اغسلي بشرتك بالماء الدافئ لتتخلصي من بقايا القناع.. واستمتعي ببشرة نضرة.
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